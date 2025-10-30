Anna Kalinskaya și Sorana Cîrstea au făcut o echipă extraordinară în turneul WTA 1000 de la Madrid, în a cărui probă de dublu au ieșit triumfătoare.
Coechipierele de la Madrid au confirmat performanța din capitala Spaniei cu un sfert de finală jucat pe iarba de la Wimbledon.
Cîrstea - Kalinskaya, posibilă semifinală a turneului WTA 250 din Hong Kong
Succesele obținute în proba de dublu au ridicat notabil nivelul de încredere al Soranei Cîrstea în propriile forțe, aspect demonstrat și în proba individuală.
Pe hardul din Cleveland, Sorana Cîrstea și-a apropiat cel de-al treilea titlu WTA al carierei, în această vară, iar, în sezonul asiatic, românca a reușit o calificare în semifinale, în turneul WTA de la Osaka.
Anna Kalinskaya a furat toate privirile, la petrecerea jucătoarelor
Sorana Cîrstea are în față o nouă posibilă semifinală, la Hong Kong, unde o va întâlni pe Leylah Fernandez în sferturile de finală ale întrecerii.
În penultimul act al competiției, Sorana Cîrstea ar putea să o întâlnească tocmai pe coechipiera din proba de dublu, Anna Kalinskaya. A 35-a jucătoare a lumii a depășit-o pe Shuai Zhang, scor 6-1, 6-1, pentru a accede în faza ultimelor opt sportive.
La petrecerea jucătoarelor din Hong Kong, Anna Kalinskaya a furat privirile cu o ținută neagră, simplă, care i-a pus în evidență frumusețea.
Pe teren, Sorana Cîrstea a strălucit mai puternic, în meciul cu Ajla Tomljanovic, în care a reușit să revină de la 0-1 la seturi.
Spre deosebire de Anna Kalinskaya, Cîrstea a pierdut un set, în primele două partide jucate la Hong Kong, dar a demonstrat un spirit de luptă admirabil, reușind cinci break-uri în seturile doi și trei ale duelului cu jucătoarea australiană.