GALERIE FOTO Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit în moduri diferite la Hong Kong

Anna, cu petrecerile, Sorana, cu victoriile: campioanele de la Madrid au strălucit &icirc;n moduri diferite la Hong Kong Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, la braț, în sferturile turneului individual de la Hong Kong.

TAGS:
Anna KalinskayaTenis WTAWTA Hong KongSorana Cirstea
Din articol

Anna Kalinskaya și Sorana Cîrstea au făcut o echipă extraordinară în turneul WTA 1000 de la Madrid, în a cărui probă de dublu au ieșit triumfătoare.

Coechipierele de la Madrid au confirmat performanța din capitala Spaniei cu un sfert de finală jucat pe iarba de la Wimbledon.

Cîrstea - Kalinskaya, posibilă semifinală a turneului WTA 250 din Hong Kong

Succesele obținute în proba de dublu au ridicat notabil nivelul de încredere al Soranei Cîrstea în propriile forțe, aspect demonstrat și în proba individuală.

Pe hardul din Cleveland, Sorana Cîrstea și-a apropiat cel de-al treilea titlu WTA al carierei, în această vară, iar, în sezonul asiatic, românca a reușit o calificare în semifinale, în turneul WTA de la Osaka.

Anna Kalinskaya a furat toate privirile, la petrecerea jucătoarelor

Sorana Cîrstea are în față o nouă posibilă semifinală, la Hong Kong, unde o va întâlni pe Leylah Fernandez în sferturile de finală ale întrecerii.

În penultimul act al competiției, Sorana Cîrstea ar putea să o întâlnească tocmai pe coechipiera din proba de dublu, Anna Kalinskaya. A 35-a jucătoare a lumii a depășit-o pe Shuai Zhang, scor 6-1, 6-1, pentru a accede în faza ultimelor opt sportive.

La petrecerea jucătoarelor din Hong Kong, Anna Kalinskaya a furat privirile cu o ținută neagră, simplă, care i-a pus în evidență frumusețea.

Pe teren, Sorana Cîrstea a strălucit mai puternic, în meciul cu Ajla Tomljanovic, în care a reușit să revină de la 0-1 la seturi.

Spre deosebire de Anna Kalinskaya, Cîrstea a pierdut un set, în primele două partide jucate la Hong Kong, dar a demonstrat un spirit de luptă admirabil, reușind cinci break-uri în seturile doi și trei ale duelului cu jucătoarea australiană.

Anna Kalinskaya

  • Anna kalinskaya hong kong 2025 petrecere
×
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
Secretele unui campion: Jannik Sinner, fericit alături de Anna Kalinskaya. Rusoaica, văzută în tribune la US Open
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Inundații periculoase &icirc;n Spania. Apa a pătruns &icirc;n autobuze și &icirc;ntr-un spital din Sevilla. FOTO
ULTIMELE STIRI
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Lovitura pregătită de FCSB, starul aruncat de Real și cazul Stanciu
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Lovitura pregătită de FCSB, starul aruncat de Real și cazul Stanciu
Mihai Stoica dezvăluie noua strategie a lui Gigi Becali: Sumele sunt de domeniul fantasticului
Mihai Stoica dezvăluie noua strategie a lui Gigi Becali: "Sumele sunt de domeniul fantasticului"
&bdquo;Reghe&ldquo; l-a dat afară! Decizia rom&acirc;nului face valuri &icirc;n Sudan
„Reghe“ l-a dat afară! Decizia românului face valuri în Sudan
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: &rdquo;Face cel puțin 15.000.000&euro;&rdquo;
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
&bdquo;El Loco&ldquo; Contra, răsplătit &icirc;n Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor
„El Loco“ Contra, răsplătit în Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor-surpriză pentru FCSB: &rdquo;Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă&rdquo;

Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a &icirc;nvins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica &icirc;n Portugalia

Lovitura pregătită de FCSB: toate detaliile despre fotbalistul urmărit de MM Stoica în Portugalia

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Alanyaspor a luat decizia &icirc;n cazul lui Ianis Hagi

Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: &rdquo;A arătat ce fel de om e&rdquo;

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: ”A arătat ce fel de om e”



Recomandarile redactiei
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: &rdquo;Face cel puțin 15.000.000&euro;&rdquo;
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
&bdquo;El Loco&ldquo; Contra, răsplătit &icirc;n Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor
„El Loco“ Contra, răsplătit în Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor
Cum arăta lotul Rom&acirc;niei &icirc;n 1998, la ultima prezență la Mondial, față de situația din prezent
Cum arăta lotul României în 1998, la ultima prezență la Mondial, față de situația din prezent
G&acirc;lcă primește &icirc;ntăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate
Gâlcă primește întăriri serioase! Capitolul la care Rapid se uită de foarte de sus la FCSB după ultima noutate
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar
Gigi Becali i-a suflat jucătorul de sub nas Bolognei! Suma uriașă pe care a trebuit să o scoată din buzunar
Alte subiecte de interes
Sorana &bdquo;tsunami&rdquo; C&icirc;rstea: performanță unică atinsă &icirc;n proba de dublu. Rom&acirc;nca, pe locul &icirc;nt&acirc;i &icirc;n lume la acest capitol
Sorana „tsunami” Cîrstea: performanță unică atinsă în proba de dublu. Românca, pe locul întâi în lume la acest capitol
C&acirc;știgă fluier&acirc;nd: Sorana C&icirc;rstea și Anna Kalinskaya, rezultat impresionant și premiu colosal pentru semifinala atinsă la Madrid
Câștigă fluierând: Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, rezultat impresionant și premiu colosal pentru semifinala atinsă la Madrid
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Prima reacție a Simonei Halep după eliminarea de la WTA 125 Hong Kong
Prima reacție a Simonei Halep după eliminarea de la WTA 125 Hong Kong
&rdquo;Anihilată!&rdquo; Verdictul dat de americani după eliminarea Simonei Halep de la WTA 125k Hong Kong! Explicația găsită pentru prestația slabă
”Anihilată!” Verdictul dat de americani după eliminarea Simonei Halep de la WTA 125k Hong Kong! Explicația găsită pentru prestația slabă
CITESTE SI
Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți &icirc;n cazul exploziei din Rahova

stirileprotv Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Rom&acirc;nia, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

stirileprotv România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

Incident la Catedrala Națională: un grup de credincioși a &icirc;ncercat să forțeze intrarea. Jandarmeria explică situația

stirileprotv Incident la Catedrala Națională: un grup de credincioși a încercat să forțeze intrarea. Jandarmeria explică situația

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!