Anna Kalinskaya și Sorana Cîrstea au făcut o echipă extraordinară în turneul WTA 1000 de la Madrid, în a cărui probă de dublu au ieșit triumfătoare.

Coechipierele de la Madrid au confirmat performanța din capitala Spaniei cu un sfert de finală jucat pe iarba de la Wimbledon.

Cîrstea - Kalinskaya, posibilă semifinală a turneului WTA 250 din Hong Kong

Succesele obținute în proba de dublu au ridicat notabil nivelul de încredere al Soranei Cîrstea în propriile forțe, aspect demonstrat și în proba individuală.

Pe hardul din Cleveland, Sorana Cîrstea și-a apropiat cel de-al treilea titlu WTA al carierei, în această vară, iar, în sezonul asiatic, românca a reușit o calificare în semifinale, în turneul WTA de la Osaka.

