La doar 21 de ani, Eva Lys a știut cum să gestioneze presiunea unui meci jucat împotriva principalei favorite la câștigarea trofeului, în primul tur al Openului Transilvaniei.

Cu un debut fulminant, în care a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-3, 6-3, tânăra jucătoare din Germania s-a remarcat și s-a autopropulsat până în faza semifinalelor competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca, reușind să devină, în premieră, semifinalistă de întrecere WTA.

Între Eva Lys și Transylvania Open s-a creat o legătură specială până în punctul în care rezultatul nu a mai contat.

Deși a fost eliminată de Tamara Korpatsch - ulterioara campioană -, în semifinalele competiției, sportiva nu a părăsit suprafața de joc fără să facă o plecăciune, mulțumindu-le românilor pentru susținerea afișată.

A lovely message from @evalys_ on her IG Story showing respect to the tournament and fans during her time in Cluj. Even though she took out some of our players, I think it is still safe to say she made some new fans in Romania as well with her great playing this week. pic.twitter.com/Vjnm5TaprE