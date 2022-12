Paula Badosa (25 de ani, 13 WTA) a comis o gafă monumentală, în direct. În timpul competiției neoficiale, dar televizate, World Tennis League, sportiva din Spania a arătat degetul mijlociu camerelor de luat vederi, într-un gest nemotivat, care a surprins-o până și pe cea mai bună prietenă a sa din circuitul WTA, Aryna Sabalenka.

Jucătoarea din Belarus a reacționat imediat, încercând să cenzureze gestul obscen al spanioloaicei.

Așezat în imediata apropiere, Grigor Dimitrov a rămas cu o expresie de tip poker face.

La World Tennis League au participat, printre alții, Novak Djokovic, Iga Swiatek, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Bianca Andreescu și Dominic Thiem.

Badosa and Sabalenka give us a preview of their Netflix episodes pic.twitter.com/mejNJtqppr