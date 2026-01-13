Gael Monfils, eliminat în primul tur la Auckland! Ce a făcut tenismenul-spectacol

Tenismanul francez Gael Monfils a fost învins marţi de ungurul Fabian Marozsan în trei seturi, 5-7, 6-3, 6-4, în primul tur al turneului ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii totale de 700.045 de dolari americani.

Gael Monfils, ajuns la 39 de ani, este acum locul 110 ATP. Fabian Marozsan, locul 52 ATP, îl va întâlni în optimi de finală pe norvegianul Casper Ruud (13 ATP).



Rezultate consemnate marţi în primul tur al turneului ATP 250 de la Auckland:

Alejandro Tabilo (Chile) - Camilo Ugo (Argentina) 6-4, 6-2

Marcos Giron (SUA) - Alexandre Muller (Franţa) 6-2, 6-2

Alex Michelsen (SUA/N.6) - Mariano Navone (Argentina) 2-6, 6-2, 7-5

Giovanni Mpetshi Perricard (Franţa) - Roberto Bautista (Spania) 6-3, 7-6 (7/2)

Hamad Medjedovic (Serbia) - Aleksandar Kovacevic (SUA) 6-4, 3-6, 7-6 (7/2)

Fabian Marozsan (Ungaria) - Gael Monfils (Franţa) 5-7, 6-3, 6-4

Nuno Borges (Portugalia) - Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 7-5, 3-6, 7-6 (7/2)

Agerpres

