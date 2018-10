Fotografia care a starnit un val de reactii pe retelele de socializare! Replica geniala a lui Darren Cahill

La o sesiune speciala de discutii cu reprezentantii WTA, Simona Halep a fost surprinsa de catre cunoscutul fotograf Jimmie stand cu bratele deschise. Fotograful a intrebat pe Twitter ce descriere ar fi potrivita pentru imaginea cu pricina. Primul care a raspuns a fost chiar antrenorul sportivei noastre, Darren Cahill, acesta spunand “Vacanta mea va fi atat de lunga!”.

Replica australianului a strans o multime de aprecieri din partea sustinatorilor Simonei.

O pagina de fani ai romancei a comparat chiar ipostaza Simonei din fotografie cu Statuia lui Christos de la Rio de Janeiro, intreband cine are pozitia mai buna.

Who did it better? ???????????? pic.twitter.com/hi9ZbyNgjl