ULTIMA ORA | "Este exclus sa ma operez!" Simona Halep a facut marele anunt: cand va reincepe antrenamentele

Chiar daca nu va participa la Turneul Campioanelor, Simona Halep este prezenta la Singapore pentru a primi trofeul destinat jucatoarei care incheie anul pe primul loc, dar si pentru a vorbi cu presa despre starea sa de sanatate.

Sambata dimineata, la Singapore, Simona a oferit din nou siguranta ca nu se va opera si ca se va concentra doar pe recuperare si relaxare. “Este exclus sa ma operez, am nevoie de o pauza de 3-4 saptamani, voi merge acasa si voi face multa gimnastica si fizioterapie. Inca am un mare regret ca nu joc la Singapore, dar nu ma voi uita nici macar un minut la turneu. Am nevoie de recuperare si de vacanta, vacanta, vacanta! Am patru destinatii posibile, o sa vad unde merg”, a declarat Simona la Singapore.

Sportiva noastra a mai spus ca va lasa de o parte tenisul pentru o perioada si va reveni pe teren de abia in decembrie, pentru ca problemele de la spate sa aiba timp sa dispara. ”Probabil in decembrie voi lua iar racheta in mana sa incep antrenamentele si sa vad cum ma simt dupa recuperare si repaos total”, a mai spus liderul din clasamentul WTA in cadrul unei conferinte de presa.