VIDEO | Cadou SUPERB primit de Simona Halep in Singapore: liderul mondial a primit o super masina

Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la Turneul Campioanelor din cauza problemelor de sanatate.

Simona Halep a mers in Singapore, insa nu va lua startul la Turneul Campioanelor. Problemele la spate o impiedica. Halep a sustinut in aceasta dimineata o conferinta de presa in care a precizat ca nu are de gand sa se opereze si spera ca in decembrie sa reia antrenamentele.

Dupa conferinta de presa, Halep a primit si un premiu din partea organizatorilor: o super masina Porsche. Simona Halep a fost rasplatita pentru ca a fost pentru al doilea an consecutiv pe primul loc in cursa pentru Singapore.