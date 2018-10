SIMONA HALEP, JUCATOAREA ANULUI 2018 | Prima reactie a Simonei dupa ce a primit premiul WTA: "E minunat"

Simona Halep, care va incheia anului 2018 pe primul loc al clasamentului mondial WTA, a fost desemnata de WTA "jucatoarea anului".

Simona Halep a castigat titlul de "jucatoarea anului" pentru prima data in cariera. Ea a fost votata de fani si a castigat cursa cu celelalte castigatoare de Grand Slam din 2018.

Halep se afla la Singapore si a primit premiul din partea WTA. Ea nu va juca, insa, la Turneul Campioanelor din cauza herniei de disc pe care o are. Olandeza Kiki Bertens a inlocuit-o la Turneul Campioanelor.

"Cu siguranta am avut un an extraordinar, cel mai bun din cariera mea. Vreau sa le multumesc tuturor celor care m-au votat. Este un premiu minunat, foarte important si sunt foarte fericita ca l-am castigat. inseamna foarte mult pentru mine ca m-am calificat de cinci ori la Turneul Campioanelor. Am amintiri grozave de la Singapore, este un oras special pentru mine. Chiar daca sunt trista ca nu pot juca in acest an, sunt in acelasi timp fericita ca sunt din nou aici", a spus ea.

La finalul discursului, Simona i s-a adresat prezentatorului, spunandu-i ca simte nevoia sa primeasca o imbratisare pentru ca nu poate evolua la Singapore.

"Sunt foarte trista ca nu pot juca, vreau o imbratisare", a spus Simona, moment in care publicul a inceput sa rada in hohote. "De la cine?", a intrebat prezentatorul, pentru ca Simona sa raspunda prompt: "De la tine!"

Dupa ce a imbratisat-o pe Simona, prezentatorul ceremoniei s-a declarat "cel mai norocos barbat din lume".

"Sunt cel mai norocos barbat din lume! Acum pot arunca microfonul si sa ma intorc la Los Angeles!", a spus el.

Simona le-a intrecut pe Naomi Osaka, Angelique Kerber, Petra Kvitova si Caroline Wozniacki in ancheta pornita de WTA.