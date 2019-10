TURNEUL DE LA BEIJING | Andreescu, eliminata de Osaka, scor 5-7, 6-3, 6-4! Japoneza da peste Wozniacki in semifinale!

Bianca Andreescu a fost eliminata in sferturile de la Beijing.

Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 6 mondial si cap de serie numarul 5, a fost invinsa de japoneza Naomi Osaka, 5-7, 6-3, 6-4, vineri, in sferturile de finala ale turneului de tenis WTA de la Beijing, dotat cu premii de 8.285.274 dolari

Naomi Osaka, locul 4 mondial si a patra favorita, s-a impus dupa doua ore si 15 minute in acest prim duel cu Bianca Andreescu si a pus capat seriei de 16 victorii ale canadiencei, castigatoarea ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. Andreescu are 19 ani, iar Osaka este cu doi ani mai in varsta.

Osaka - Wozniacki, in semifinale

Japoneza, fost lider mondial, o va intalni in semifinale pe daneza Caroline Wozniacki, invingatoare vineri in fata rusoaicei Daria Kasatkina, 6-3, 7-6 (7/5). Daneza, si ea fost lider mondial, este acum pe pozitia a 19-a in ierarhia WTA si cap de serie numarul 16 in capitala Chinei.

In cealalta semifinala, australianca Ashleigh Barty, pe primul loc in ierarhia mondiala si cap de serie numarul unu la Beijing, va primi replica olandezei Kiki Bertens, cap de serie 8.

In sferturi, Barty a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova, cap de serie 7, cu 4-6, 6-4, 6-3, iar Bertens a eliminat-o pe Elina Svitolina (Ucraina), cap de serie numarul trei, cu 7-6 (6), 6-2.