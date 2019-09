Caroline Wozniacki si Bethanie Mattek-Sands s-au inscris la Universitatea Harvard. FOTO

Nu doar jocul rezultatelor este surprinzator in tenisul feminin. Caroline Wozniacki si Bethanie Mattek-Sands tocmai s-au inscris la Universitatea Harvard, in Statele Unite ale Americii.

Cele doua castigatoare de Grand Slam s-au inscris in programul Scolii de Business si vor urma un curs introductiv de 6 luni, menit sa faca tranzitia pentru sportivii de performanta intre meseria lor si notiunile avansate de business.

Wozniacki, Sharapova si Mattek-Sands, castigatoare de Grand Slam si studente la Universitatea Harvard

Being accepted in to Harvard Business School is a dream come true! Thank you @anitaelberse and @Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool pic.twitter.com/PnNyqpR8yP

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) September 9, 2019

Wozniacki si Mattek-Sands vor fi acompaniate de mentori in aceasta jumatate de an, in care vor fi invatate sa isi dezvolte simtul antreprenorial si capacitatea de a lua decizii bune sub conditii de presiune.

„A fi acceptata la Harvard este pentru mine un vis devenit realitate,” a spus Caroline Wozniacki pe Twitter, publicand si o imagine in care tine in mana o hartie pe care e scris „prima zi de scoala.”

.@andylassner #KeepTheDream bar high!!! @HarvardHBS #GameSetMattek #SandStorm https://t.co/ZxvVAHbJs4 pic.twitter.com/LG4khFTBd2

— Bethanie MattekSands (@matteksands) September 9, 2019

„Mentine stacheta visurilor la nivel inalt!” a spus Mattek-Sands pe Twitter, descriind o imagine in care poarta un tricou pe care este inscriptionat mesajul „Fetele pot face orice.”

Cele doua intra in clubul castigatoarelor de Grand Slam care incep studiile la Harvard. In 2016, pe cand era suspendata din activitate din cauza dopajului cu meldonium, Maria Sharapova a urmat la randul ei Scoala de Business din cadrul Universitatii de la Harvard.

Caroline Wozniacki are in palmares un titlu de Grand Slam, obtinut la Australian Open 2018, dupa o finala in care a invins-o in 3 seturi pe Simona Halep. Mattek-Sands nu a castigat niciun turneu de mare slem la simplu, dar si-a adjudecat nu mai putin de 9 in probele de dublu, in vreme ce Maria Sharapova are nu mai putin de 5 Grand Slam-uri castigate la simplu.

Caroline Wozniacki, diagnostic de artrita reumatoida

Fostul lider WTA a fost diagnosticata cu artrita reumatoida, fapt care ar putea sa insemne retragerea sa la sfarsitul sezonului. Wozniacki a pierdut in turul al treilea la US Open in fata Biancai Andreescu si este posibil ca aceasta editie a Openului American sa fi fost ultima la care jucatoarea din Danemarca a participat.