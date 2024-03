Marți, 15 martie, a fost anunțat public lotul oficial al României pentru meciul cu Ucraina din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup, pe site-ul oficial FRT (Federația Română de Tenis).

Halep, înapoi la națională!

Principala noutate este revenirea Simonei Halep în echipa națională. Alături de fostul lider mondial, au mai fost convocate Ana Bogdan (65 WTA), Jaqueline Adina Cristian (82 WTA), Anca Todoni (227 WTA) și Mara Gae (1049 WTA).

Din echipa Ucrainei vor face parte Elina Svitolina (17 WTA), Lesia Tsurenko (37 WTA), Lyudmila Kichenok (20 WTA la dublu), Nadiia Kichenok (53 WTA la dublu) și Yullia Starodubtseva. (154 WTA)

Când și unde?

Confruntarea dintre România și Ucraina va avea loc în Fernaninda Beach (Florida, SUA), pe zgură, în perioada 12-13 aprilie 2024.

Câștigătoarea acestei dispute se va califica la turneul final al Billie Jean King Cup 2024, iar învinsa va disputa un baraj de menținere în Grupa Mondială.

În play-off-ul pentru Grupa Mondială, România a învins Serbia cu 4-0, iar Ucraina a trecut de Olanda cu 3-1.

Halep: „Îmi doresc să merg la Miami"

„Îmi doresc să merg la Miami, dar am nevoie acum de câteva zile să mă pregătesc mental.

Șansele să ajung la Olimpiadă sunt minime, pentru că nu am clasament, dar îmi doresc mult să ajung acolo. Dacă voi reuși să câștig câteva meciuri, o să am o șansă în plus.

Nu am plănuit absolut nimic, totul este o opțiune. O să fac tot ce pot să joc la Olimpiadă. Îmi doresc un trofeu, oricare ar fi, dar visăm acum, să ne trezim la realitate, va fi foarte greu.

Eram foarte bucuroasă când am primit decizia, vom discuta pe parcurs despre ce va urma, despre posibile alte procese. A fost incorect tot ce s-a întâmplat. În momentul acesta, nu am echipă, dar am câteva zile să îmi formez una. Nu este ușor, o să o iau pas cu pas”, a declarat Simona Halep.