Fără Simona Halep, turneul demonstrativ din Africa s-a anulat! Anunțul organizatorilor

Turneul demonstrativ la care Simona Halep fusese inițial invitată, înainte de a fi suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF, a fost anulat.

„Africa Cares Tennis Challenge 2022” a fost amânat pentru o dată ulterioară care urmează să fie stabilită, anunță organizatorii.

Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în zilele de 3-4 decembrie pe Stadionul DP Wanderers din Johannesburg, Africa de Sud, dar oficialii au anunțat mutarea acestuia pe un stadion mai mic, din cauza vânzărilor nemulțumitoare a biletelor.

Oficialii sud-africani nu au menționat motivul pentru care au luat decizia amânării, la doar câteva ore după ce anunțaseră schimbarea Simonei Halep cu cehoaica Pliskova Karolina, pe tabloul jucătoarelor anunțate.

Africa Cares Women’s Tennis Challenge sadly announces that it will postpone its event

The event organisers have expressed their disappointment in having to postpone the event, but still strongly believe in using sports such as tennis to inspire change.

