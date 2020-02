EXCLUSIV www.sport.ro: "Ce? S-a retras Sharapova?" Reactia GENIALA a lui CTP dupa ce a aflat ca Maria Sharapova renunta la tenis

Maria Sharapova renunta la tenis la 32 de ani!

Jucatoarea din Rusia, fost lider mondial, si-a anuntat fanii ca se retrage printr-un mesaj postat pe Instagram.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost luat prin surprindere de hotararea Sharapovei. Maria a fost departe de forma cea mai buna dupa revenirea din suspendarea cauzata de dopaj. Sharapova a fost adversara Simonei Halep in prima finala de Grand Slam a romancei, in 2014, la Roland Garros. Atunci, rusoaica s-a impus in 3 seturi, dupa o lupta fantastica.

"Ce s-a intamplat? S-a retras Sharapova sau...? Sa fie sanatoasa! N-am ce sa comentez. Va face o cariera minunata pe catwalk!", a spus Cristian Tudor Popescu pentru www.sport.ro si PRO TV.