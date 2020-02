BREAKING NEWS: Maria Shaparova a anuntat ca se retrage definitiv din tenis!

Rusoaica a facut anuntul pe Instagram.

Maria Sharapova a anuntat ca se retrage din tenis dupa 19 ani de activitate.

"Tenisul mi-a aratat lumea si mi-a aratat din ce sunt facuta. Este modul in care m-am testat si modul in care mi-am masurat cresterea. Si indiferent de ce voi alege pentru noul meu capitol, noul meu munte, voi continua sa fac ceea ce am facut. Voi urca in continuare. Voi creste in continuare. Tenis - iti spune <<la revedere>>", a postat Sharapova pe contul ei de Instagram.

Rusoaica a castigat de-a lungul anilor petrecuti in tenis 36 de turnee WTA. Fostul numar 1 mondial a reusit, de asemenea, sa castige toate cele patru turnee de Grand Slam: Australian Open (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004), US Open (2006).

Simona Halep a fost invinsa in prima ei finala de Grand Slam, disputata la Paris, chiar de Maria Sharapova, in 2014.

Jucatoarea in varsta de 32 de ani a castigat peste 38 de milioane de dolari din premii.

Verified

FULLSCREEN Galerie Foto

/