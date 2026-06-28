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Manchester United și PSG se pregătesc să îl oferteze pe Vinicius Junior, după evoluțiile solide ale starului lui Real Madrid la Campionatul Mondial.

Manchester United și PSG, în cursa pentru Vinicius

Conducerea „diavolilor roșii” este dispusă să achite în această vară 120 de milioane de euro pentru a-l aduce pe brazilian pe Old Trafford.

De cealaltă parte, șefii clubului din Paris vor să îl convingă pe Vinicius să nu accepte o prelungire a contractului cu Real Madrid, notează elnacional.cat, preluat de Transfer News Live.

PSG plănuiește răzbunarea față de Real Madrid

PSG vrea să îl aducă pe Vinicius de la Real Madrid liber de contract din iulie 2027, când îi expiră angajamentul cu „Los Blancos”.

Ar fi o lovitură inspirată chiar din strategia de transferuri din ultimii ani a lui Florentino Perez. Însuși Kylian Mbappe a ajuns la Real Madrid într-un mod asemănător în vara lui 2024.

Vinicius Junior a înscris până acum, la Campionatul Mondial, patru goluri și a oferit o pasă decisivă în cele trei meciuri din faza grupelor. La Real Madrid, în sezonul trecut, a adunat 53 de meciuri oficiale, 22 de goluri și 14 pase de gol.

Real Madrid îl va baga în ședință pe Vinicius după Cupa Mondială

Vinicius Junior nu a ajuns încă la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului scadent în vara anului viitor. Brazilianul își dorește să continue la Real Madrid, dar solicită un salariu cel puțin egal cu cel pe care îl încasează Kylian Mbappe, lucru pe care conducerea „Los Blancos” nu este dispusă să îl ofere.

Publicația AS.com susține că Vinicius ar putea să o părăsească pe Real Madrid în perioada următoare, chiar dacă fotbalistul ar fi spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere, preferă să își ducă până la capăt angajamentul față de „Los Blancos” și apoi să plece liber de contract.

Jurnaliștii spanioli au scris că, imediat după deznodământul Cupei Mondiale, conducerea clubului de pe Santiago Bernabeu va purta noi discuții cu Vinicius.

Dacă cele două părți nu vor bate palma, madrilenii vor încerca, cel mai probabil, să îl vândă pe Vinicius încă din această vară la un preț bun, în loc să aștepte până în iarnă, când Vinicius va putea negocia cu orice club dorește pentru a se alătura, în vara lui 2027, liber de contract.