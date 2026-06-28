Fostul conducător al Rapidului, Grigore Sichitiu, a explicat de ce îl consideră pe Lionel Messi un fotbalist aparte.

Grigore Sichitiu: „Messi e geniu, restul sunt fotbaliști”

Fostul oficial al Rapidului susține că diferența dintre Lionel Messi și ceilalți mari jucători ai lumii este talentul ieșit din comun.

„E o mare problemă că tineretul nostru lipsește cu desăvârșire de la nivelul marii performanțe, atât la noi în campionat cât și în alte țări, nu găsești vreunul. Rareș Ilie dispare, ăla de la Viitorul a dispărut, la noi promit, iar când merg dincolo dispar. Am și eu niște cunoștințe și mi-au spus: «Grigore, nu pot să fugă, domne». Uitați-vă la acest Mondial, arată un angajament total din partea jucătorilor, sunt super pregătiți.

Sunt fan Messi pentru că îmi amintesc ce spunea nea Mircea Lucescu atunci când a venit Gică Hagi într-un cantonament, la Brașov. Seara mergeam la o miuță la sală, iar Nea Mircea îi spunea lui Hagi: «Gică, te rog frumos, nu dai mingea la nimeni, îi driblezi până înnebunești». Erau Ștefănescu, Gino Iorgulescu... «Păi ce facem, își bate ăsta joc de noi?». «Taci din gură, ăla care va ști cu mingea va fi cel mai tare jucător al țării». Și a avut dreptate.

Jucători ca Haaland sau Cristiano Ronaldo sunt rezultatul muncii. Messi e din altă galaxie, s-a născut fotbalist. Modul cum conduce mingea, cum rezolvă situațiile de meci, sunt de pe altă lume. El e geniu, restul sunt fotbaliști.

Eu mor de oftică că, după Hagi, nu mai avem unul ca el, din categoria fotbaliști, avem doar jucători. Avem vreo 400 de academii și nu găsim un Hagi, Maradona sau Messi. Se nasc rar, un Marcel Răducanu, un Dobrin, un Balaci, sunt excepții. În rest este rezultatul muncii. Faci două-trei mii de atingeri la antrenamente, cu un jucător bun și îl creezi. Dar este diferență”, a declarat Grigore Sichitiu pentru Sport Total FM.

Lionel Messi, record unic în istoria Cupei Mondiale

Starul Argentinei a intrat pe teren în minutul 60 al meciului cu Iordania și a avut nevoie de doar 20 de minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. Messi a înscris din lovitură liberă în minutul 80 și a contribuit la victoria cu 3-1 a campioanei mondiale.

Reușita i-a adus un record fără precedent. Lionel Messi a devenit primul fotbalist din istoria Campionatului Mondial care marchează în șapte apariții consecutive la turneul final.

Seria a început la ediția din 2022, când a înscris în ultimele patru meciuri ale Argentinei, și a continuat la Mondialul din 2026, unde a punctat în toate cele trei partide din faza grupelor.