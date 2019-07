MECIUL ANULUI! Badr Hari se bate iar cu super campionul Rico Verhoeven, desi a fost prins dopat!

Meciul va avea loc in decembrie!

Cel mai tare meci din kickboxing va avea loc in decembrie. Circuitul GLORY a anuntat revansa dintre Badr Hari si Rico Verhoeven. Cei doi s-au mai batut in decembrie 2016.

In urma cu 3 ani, Rico s-a impus foarte usor, dupa ce l-a batut o repriza pe Badr, iar in runda a doua i-a fracturat antebratul. Marocanul a cerut imediat revansa, insa problemele cu legea l-au dus dupa gratii, acolo unde mai fusese o data cu doi ani inainte.

Marocanul a mai avut un singur meci din 2016, anul trecut, in martie, cand l-a invins pe Hesdy Gerges. Amandoi au fost insa suspendati dupa meci, fiind gasiti dopati.

Scandalul de dopigin care a fost implicat Badr Hari a explodat abia in acest an, multi cerand o suspendare drastica pentru testul picat. In aceeasi perioada, Rico si-a aparat suprematia de nu mai putin de 5 ori!