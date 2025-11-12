GALERIE FOTO Sabalenka a corectat recordul Serenei Williams pentru cel mai fructuos an în istoria tenisului feminin

Sabalenka a corectat recordul Serenei Williams pentru cel mai fructuos an &icirc;n istoria tenisului feminin Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka a corectat un record vechi de doisprezece ani.

TAGS:
Aryna SabalenkaSerena WilliamsinflațieTenis WTApremii
Din articol

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a încheiat sezonul 2025 cu o finală pierdută în minimum de seturi în cadrul Turneului Campioanelor, în fața Elenei Rybakina.

Sportiva din Belarus a demonstrat o constanță care părea imposibil de atins în sezoanele anterioare, dar a reușit să câștige un singur titlu de mare șlem - la New York -, chiar dacă s-a calificat în finală și la Melbourne ori Paris.

Aryna Sabalenka a câștigat peste 15 milioane în 2025 doar pe terenul de tenis

Titlurile cucerite la Brisbane, Miami, Madrid și US Open au confirmat-o pe Aryna Sabalenka - pentru al doilea an consecutiv - ca număr unu mondial, la finele anului, jucătoarea bielorusă încheind stagiunea cu 63 de victorii dintr-un total de 75 de meciuri oficiale disputate.

Pentru performanțele atinse, Aryna Sabalenka a primit, în 2025, cecuri care au însumat peste $15 milioane, mai exact $15,008,519, corectând recordul Serenei Williams pentru încasări anuale din tenis, vechi de doisprezece ani.

În 2013, sportiva din Michigan încheia anul cu premii totale în valoare de $12,385,572. Raportată la inflația din 2025, suma încasată de Serena Williams în 2013 ar valora astăzi mai mult decât premiul total încasat de Sabalenka în acest an, și anume $17,268,567.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka finala tc riad 2025 nemultumita
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sabalenka, reacție nesportivă la adresa Rybakinei, după finala Turneului Campioanelor

Vizibil frustrată după un tiebreak pierdut la zero, care i-a năruit orice șansă de a câștiga Turneul Campioanelor, Aryna Sabalenka a izbucnit în lacrimi și nu s-a putut abține de la un comentariu care nu îi aduce onoare.

Prima jucătoare a lumii s-a referit la eșecul suferit în fața Elenei Rybakina printr-o zicală rusească care spune: „o dată pe an și bățul trage,” insinuând că rivala din Kazahstan a prins cea mai bună zi a anului chiar în finala Turneului Campioanelor.

Privind istoricul întâlnirilor directe dintre Sabalenka și Rybakina, atitudinea bielorusei pare desprinsă de realitate, ea conducând-o doar cu 8-6 pe kazahă, în istoricul duelurilor.

Serena Williams

  • Serena williams 06
×
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Reproșul primit de Cristi Chivu &icirc;n Italia: &bdquo;Deja situația devine un subiect de dezbatere&rdquo;
Reproșul primit de Cristi Chivu în Italia: „Deja situația devine un subiect de dezbatere”
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Djokovic dezaprobă clar abordarea cazului de dopaj al lui Sinner: ce a comentat s&acirc;rbul
Djokovic dezaprobă clar abordarea cazului de dopaj al lui Sinner: ce a comentat sârbul
Numai ce a bătut Steaua și acum este OUT de la echipă!
Numai ce a bătut Steaua și acum este OUT de la echipă!
Basarab Panduru, distrugător la adresa noului antrenor al Universității Craiova: &bdquo;Fuge mai repede dec&acirc;t Rădoi! At&acirc;t poți&rdquo;
Basarab Panduru, distrugător la adresa noului antrenor al Universității Craiova: „Fuge mai repede decât Rădoi! Atât poți”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu &icirc;l mai poate &icirc;ntoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Olăroiu, situație fără precedent &icirc;n Emirate: anunțul arabilor

Olăroiu, situație fără precedent în Emirate: anunțul arabilor



Recomandarile redactiei
Reproșul primit de Cristi Chivu &icirc;n Italia: &bdquo;Deja situația devine un subiect de dezbatere&rdquo;
Reproșul primit de Cristi Chivu în Italia: „Deja situația devine un subiect de dezbatere”
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Alte subiecte de interes
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
&bdquo;At&acirc;t știau toți despre mine: că eram o vacă grasă&rdquo; Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile c&acirc;rcotașilor
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci l&acirc;ngă Serena Williams la JO 2024
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
Wimbledon 2025 | Premiile &icirc;n bani au crescut &icirc;ntr-un ritm mai rapid dec&acirc;t inflația. Ce susține directorul turneului
Wimbledon 2025 | Premiile în bani au crescut într-un ritm mai rapid decât inflația. Ce susține directorul turneului
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!