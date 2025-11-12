Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a încheiat sezonul 2025 cu o finală pierdută în minimum de seturi în cadrul Turneului Campioanelor, în fața Elenei Rybakina.

Sportiva din Belarus a demonstrat o constanță care părea imposibil de atins în sezoanele anterioare, dar a reușit să câștige un singur titlu de mare șlem - la New York -, chiar dacă s-a calificat în finală și la Melbourne ori Paris.

Aryna Sabalenka a câștigat peste 15 milioane în 2025 doar pe terenul de tenis

Titlurile cucerite la Brisbane, Miami, Madrid și US Open au confirmat-o pe Aryna Sabalenka - pentru al doilea an consecutiv - ca număr unu mondial, la finele anului, jucătoarea bielorusă încheind stagiunea cu 63 de victorii dintr-un total de 75 de meciuri oficiale disputate.

Pentru performanțele atinse, Aryna Sabalenka a primit, în 2025, cecuri care au însumat peste $15 milioane, mai exact $15,008,519, corectând recordul Serenei Williams pentru încasări anuale din tenis, vechi de doisprezece ani.

În 2013, sportiva din Michigan încheia anul cu premii totale în valoare de $12,385,572. Raportată la inflația din 2025, suma încasată de Serena Williams în 2013 ar valora astăzi mai mult decât premiul total încasat de Sabalenka în acest an, și anume $17,268,567.

