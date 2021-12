Emma Răducanu, incursiune fără perdea prin labririntul marilor turnee. Secretele și câți bani a strâns în 2021

Emma Răducanu (19 WTA) a povestit pentru presa din Anglia cele două momente din tenis care i-au schimbat cu adevărat viața.

Britanica de origine română a ajuns până în optimi la Wimbledon și a cucerit US Open pornind din calificări. Un mix de sentimente au cuprins-o pe jucătoarea care a strâns în 2021 suma de 2,8 milioane de dolari.

Emma Răducanu, fără secrete. Prin ce stări a trecut

"Wimbledon a fost primul turneu în care m-am simțit cu adevărat jucătoare de tenis, am fost fericită să experimentez acel sentiment. M-am simțit mândră să joc în fața compatrioților mei, a fost chiar un sentiment special.

Înaintea turneului, nici prin minte nu-mi trecea că aș putea să joc pe asemenea arene, cele de la Wimbledon, aveam emoții, dar treptat am reușit să trec peste ele, când am pășit pe teren.

Am ajuns în New York cu gândul de a trece de calificări, eram deja obosită. Oricum, au trăit niște experiențe incredibile și am realizat la final care a fost secretul succesului: m-am bucurat de fiecare momente.

Pe măsură ce avansam în turneul de la US Open mă tot gândeam că n-aș vrea să se termine acest vis frumos, dar îmi încolțea în minte și o idee îndrăzneață: ce aș putea să fac într-o eventuală finală!?

Am avut emoții, m-am eliberat de presiunea care apăsa pe umerii mei și am dat tot ce aveam mai bun din mine", a spus Emma Răducanu pentru Sky Sports.