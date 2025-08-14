Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 1 mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe francezul Adrian Mannarino, într-o partidă disputată miercuri.

Sinner (23 ani), deţinătorul trofeului, s-a impus pentru a patra oară în tot atâtea confruntări cu veteranul francez, în vârstă de 37 de ani, aflat pe locul 89 în clasamentul ATP.

Italianul a semnat cu această ocazie a 24-a sa victorie pe hard, iar în turul următor îl va avea ca adversar pe canadianul Felix Auger-Aliassime, care a trecut cu 6-4, 6-3 de francezul Benjamin Bonzi.

