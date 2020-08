"E primul meci si nu il am deloc usor!" Simona Halep a pierdut set in fiecare meci jucat impotriva Polonei Hercog pana acum

Simona Halep va juca astazi in primul tur la WTA Praga impotriva Polonei Hercog.

Prima adversara a Simonei Halep de la reintoarcerea in circuit va fi Polona Hercog din Slovenia, numar 46 WTA in varsta de 29 de ani.

Jucatoarea nascuta la Maribor s-a intalnit de trei ori cu Simona Halep si a pierdut de doua ori, dar prima confruntare directa a fost adjudecata de Hercog; se intampla in 2009 la turneul 100k de la Sofia, cand Polona invingea, scor 7-6, 1-6, 6-2.

In 2019, Simona a trecut de doua ori de Polona Hercog, in trei seturi atat la Miami, cat si la Eastbourne, meciurile incheindu-se 5-7, 7-6, 6-2, respectiv 6-1, 4-6, 6-3. Halep nu se teme insa de oponenta ei de azi, insa nu o subestimeaza, avand in vedere ca a pierdut set de fiecare data cand a intalnit-o.

"Mereu a fost dificil contra ei. Chiar spuneam ca nu am deloc un meci usor, fiind primul dupa toata pauza aceasta, insa o sa fie si bine pentru ca o sa intru direct in ritm inalt si puternic inca din primul meci. Sunt pregatita sa intalnesc o jucatoare foarte buna si sa dau tot ce am mai bun ca sa imi gasesc ritmul," a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep vs. Polona Hercog va incepe nu mai devreme de ora 14:00.