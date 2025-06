Tenismanul sârb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, a recunoscut că eşecul suferit vineri în faţa italianului Jannik Sinner în semifinalele turneului de la Roland Garros ar putea fi ultimul meci pe care l-a disputat la Grand Slam-ul din capitala Franţei, informează AFP.



Djokovic, în vârstă de 38 de ani, a fost învins în trei seturi, 6-4, 7-5, 7-6 (7/3), de Sinner, actualul număr unu mondial, ratând astfel şansa de a lupta pentru al 25-lea său titlu de Mare Şlem.



La finalul partidei, sârbul s-a oprit pentru a-şi lua rămas bun de la publicul prezent în tribunele arenei Philippe-Chartier, unde a cucerit de trei ori trofeul pe parcursul carierei sale (2016, 2021, 2023).

Ce a spus Djokovic



"A fost pur şi simplu un sentiment imens de recunoştinţă pentru sprijinul pe care l-am primit în această seară. A fost incredibil. Nu cred că am primit vreodată atât de mult sprijin pe această arenă în cariera mea, în meciuri importante împotriva celor mai buni jucători din lume. Aşa că sunt foarte, foarte onorat să experimentez asta, evident", a spus Djokovic, adăugând: "Acesta ar putea fi ultimul meci pe care l-am jucat aici. De aceea am fost puţin mai emoţionat la final. Dar dacă acesta a fost meciul meu de rămas bun la Roland Garros, a fost unul minunat din punct de vedere al atmosferei şi a ceea ce am primit din partea publicului. Nu ştiu cu adevărat ce-mi rezervă viitorul în acest moment al carierei mele".



"Mi-ar plăcea să am într-o zi un astfel de moment în care să-mi pot lua rămas bun de la lumea tenisului. Dar nu m-am gândit la o dată exactă", a subliniat jucătorul de tenis.



Djokovic a confirmat, totodată, că intenţionează să participe la turneul de la Wimbledon, unde s-a impus de şapte ori în cariera sa, ultima oară în 2022, precum şi la US Open, ultimele două competiţii de Mare Şlem ale anului.



"Voi încerca să urmez planul meu iniţial, acela de a juca la turneele de Grand Slam. Vreau să joc la Wimbledon şi la US Open. Pentru restul, nu sunt sigur", a precizat sârbul, campion olimpic anul trecut, chiar pe zgura de la Roland Garros.



Jannik Sinner, care îl va înfrunta în finală pe spaniolul Carlos Alcaraz, a afirmat că tenisul are în continuare "nevoie" de Djokovic, care a cucerit luna trecută al 100-lea titlu din cariera sa, devenind al treilea tenisman din era Open care atinge această bornă, după americanul Jimmy Connors (109) şi elveţianul Roger Federer (103).



"Tenisul are nevoie de el. Din punctul meu de vedere, este foarte plăcut să avem pe cineva diferit de jucătorii mai tineri. Este minunat să-l vedem în vestiar. Face parte din istorie", a declarat Sinner după semifinala cu Djokovic.