Letona a simțit că poate la Stuttgart ce a reușit la Paris, în 2017, încă din startul competiției

„Sincer, nu am spus nimănui asta, am ținut-o pentru mine, dar m-am simțit foarte încrezătoare încă din prima zi. Am avut o senzație ciudată, dar ciudată într-un sens bun.

Când am ajuns aici, am simțit că ceva avea să se întâmple în această săptămână. Am simțit, practic, că sunt capabilă să câștig turneul,” a dezvăluit Jelena Ostapenko, după finala de la Stuttgart.

În stilul caracteristic, Ostapenko nu s-a ferit să își aprecieze meritele, după victoria obținută în minimum de seturi, în finala turneului, în detrimentul numărului unu mondial, Aryna Sabalenka.

„Cred că merit acest trofeu, deoarece progresez în fiecare zi și joc din ce în ce mai bine,” a completat letona, potrivit Tennis World USA.

În total, Jelena Ostapenko a câștigat nouă trofee în proba de simplu, însă reușita de la Roland Garros 2017 rămâne singura semnată în întrecerile majore.