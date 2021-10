"Dumnezeule, de unde le aveți?". Cadoul cu care Emma Răducanu a fost surprinsă înainte de a pleca din România 

Tânăra de 18 ani a pierdut în sferturile de finală în fața ucrainiencei Marta Kostuk (55 WTA), cu scorul 2-6, 1-6, după un meci în care a făcut nu mai puțin de 40 de erori neforțate.

Înainte de a pleca din țară, numărul 23 WTA a avut parte de o surpriză plăcută din partea organizatorilor competiției, care i-au înmânat un album cu imagini din copilărie, dar și din timpul turneului.

"Dumnezeule, de unde le aveți? Tu le-ai văzut?", a fost reacția britanicei cu origini românești, vizibil emoționantă.

Cuteness overload alert! @EmmaRaducanu receives a special gift from the Transylvania Open organisers: a set of rare, unseen pictures of little Emma????????????

She actually played a tournament in Romania before Cluj: it was in 2010, when she was 7. Here is her reaction????

????Sportya pic.twitter.com/ShBrGFYD8y