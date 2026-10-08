GALERIE FOTO Doar o chestiune de timp: Sinner, lăsat cu șanse infime la prima poziție în clasament, la final de 2026

Doar o chestiune de timp: Sinner, lăsat cu șanse infime la prima poziție în clasament, la final de 2026 Tenis
Marcu Czentye
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Jannik Sinner, număr unu ATP, o etichetă pe cale să expire.

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Alexander ZverevCarlos AlcarazJannik Sinnernumăr unu ATPClasament ATP
Din articol

Jannik Sinner a avut un an dominant în circuitul ATP, reușind să devină primul tenismen, din ultimii 36 de ani, care a câștigat, consecutiv, cinci titluri de campion în competițiile ATP Masters 1000.

Italianul nu a avut milă de nimeni la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma, după care a triumfat la Wimbledon, răzbunând o eliminare dureroasă la Roland Garros, în turul secund, într-o partidă în care a cedat din punct de vedere fizic, pe fondul caniculei de la Paris.

Jannik Sinner, condamnat să stea pe bară și să vadă cum pierde locul unu în clasament

Cu un titlu de mare șlem în palmares, în 2026, dar având și privilegiul de a fi petrecut marea parte a stagiunii pe întâia poziție a clasamentului mondial, Jannik Sinner nu se poate declara dezamăgit de bilanțul acestui an, chiar dacă îl observă dintr-o postură nefericită: se recuperează după o accidentare la genunchi care nu îi va permite să mai joace tenis până în 2027.

Absent de la Turneul Campionilor, după două trofee adjudecate la rând, Jannik Sinner pare să aibă timp limitat ca număr unu mondial.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner miami campion
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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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Alexander Zverev, favorit să urce, în premieră, pe locul întâi al ierarhiei ATP

În contextul dat, în care nu va mai putea acumula puncte, dar va și pierde ce nu va putea apăra la Torino, Sinner are șanse apropiate de zero în a încheia anul 2026 ca număr unu ATP.

Principalul urmăritor, Alexander Zverev - tenismenul cu două titluri de mare șlem apropiate în acest sezon - îl poate ajunge și depăși în următoarea lună.

Doar la Shanghai, în cazul în care ar ieși campion, Zverev ar putea veni la 280 de puncte în spatele lui Sinner.

Ulterior, Zverev va putea acumula puncte în Mastersul de la Paris-Bercy, dar și la Turneul Campionilor, unde va purta, în cel mai probabil caz, o bătălie pentru trofeu cu spaniolul Alcaraz.

Cum arată astăzi top 5 ATP

  1. Jannik Sinner, 11,000 de puncte
  2. Alexander Zverev, 9,720 de puncte
  3. Carlos Alcaraz, 5,560 de puncte
  4. Ben Shelton, 4,680 de puncte
  5. Felix Auger-Aliassime, 3,890 de puncte

Alexander Zverev

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