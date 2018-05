Declaratie superba a Sharapovei despre Irina Begu si Mihaela Buzarnescu! Rusoaica se va duela cu Begu in turul 2, dupa ce a trecut de cealalta romanca

Maria Sharapova a trecut cu 6-4, 6-1 de Mihaela Buzarnescu si s-a calificat in turul 2 de la Madrid. Ea se va duela mai departe cu Irina Begu.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Maria Sharapova a trecut in doua seturi, fara mari emotii, de Mihaela Buzarnescu. Romanca a jucat la doar 24 de ore dupa finala de la Praga.

"Doamne, in sfarsit nu mai transpir! Nu stiu ce se intampla cu mine! Cred ca asa e in momentul in care castigi un meci!

Mihaela a fost un oponent foarte, foarte puternic. Cred ca am rezolvat unele mici detalii care m-au deranjat in trecut. Sper sa pastrez acest ritm, sa fiu la fel de agresiva ca astazi", a spus Sharapova.

Ea a prefatat si meciul contra Irinei Begu.

"Irina Begu este o jucatoare cu un serviciu bun, are lovituri foarte puternice. Din cate imi amintesc, am mai avut o infruntare la Madrid si a fost foarte dificil. Conditiile de aici o avantajeaza, prefera sa loveasca mingea de sus. Trebuie sa am grija la acest aspect", a mai spus Sharapova.