De pe terenul de tenis, pe circuitul de curse. Florin Mergea vrea sa incheie pe podium competitia de Digital Racing

PRO X transmite in direct competitia de Digital Racing in fiecare vineri de la 23:00.

Presedintele Federatiei Romane de Automobilism Spotiv, Norris Mageanu, impreuna cu Biroul Executiv, au decis initierea Digital Racing, un campionat virtual de curse.

"Sportul pe care il stim cu toii este amanat, anulat, suspendat. Totul s-a oprit si atunci am cautat solutii pentru a ramane in continuare activi. Sa oferim o solutie sportivilor nostri licentiati, dar si sa venim cu un mesaj de a sta acasa. De astfel, acesta va fi si sloganul vazut pe marginea traseului si pe masinile de concurs.", a declarat Norris Mageanu.

Unul dintre concurentii participantii este si tenismenul Florin Mergea, care este pasionat de curse. "Este un avantaj pentru mine sa cunosc numne mari ale motorsportului romanesc. Am emotii, iar pregatirea pentru o cursa mi se pare similara cu pregatireea pentru un meci de tenis.", a declarat Mergea la PRO X.

Peste 130 de gameri, fani si piloti reali s-au inscris in competitia de Digital racing, transmisa de PRO X in fiecare vineri de la 23:00. Prima etapa a fost la Silverstone, iar cea de a doua va avea loc pe circuitul din Austria. In precalificari, liderul surpriza de pana acum a fost chiar tenismenul Florin Mergea.

Federatia Romana de Automobilism Sportiv ofera cursuri gratuite de pilotaj profesionist pentru ocupantii primelor trei locuri.