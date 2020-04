Djokovic a facut MARELE ANUNT despre retragere, care DERANJEAZA milioane de fani: la ce varsta vrea sa se retraga din tenis

Novak Djokovic planuieste sa mai joace tenis cel putin inca 17 ani.

Novak Djokovic nu rateaza ocazia de a vorbi cu tenismenii din circuitul ATP in perioada autoizolarii. In ultimul dialog, sarbul l-a sunat pe Fabio Fognini, numarul 11 in clasamentul mondial, cu care a intretinut o discutie care a inclus gandurile de retragere ale celor doi.

Intrebat de italian cand ar vrea sa isi incheie cariera de tenismen profesionist, Novak Djokovic a raspuns socant, spunand "la 50 de ani. E un numar frumos," a afirmat Novak fara sa dea impresia ca glumeste.

Novak Djokovic (32 de ani): "Vreau sa ma retrag din tenis la 50 de ani"





Novak Djokovic, prizonierul descarcarilor de nervi



"Pe teren sunt ca si tine, foarte turbulent. Nu sunt mandru de reactiile pe care le-am avut, dar pentru multi ani am fost, din punct de vedere psihologic, in inchisoare, pentru ca simteam vina gesturilor pe care le comiteam. Sunt insa un om care face greseli din cand in cand, insa cum ma recuperez dupa aceste gesturi e mult mai important decat tot ce s-a intamplat inainte," a mai spus Novak Djokovic, casatorit cu Jelena din 2014.

"Nu exista formula succesului pentru toti. Federer a fost mereu calm, Nadal vine pe teren intotdeauna cu multa energie, e foarte dinamic. Dar noi toti, diferiti in felul notru, avem o rutina care ne ajuta sa gasim forta necesara pentru a castiga o partida," a adaugat Djokovic in discutia cu Fognini.