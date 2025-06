Maria Sharapova dezvăluie de ce Serena Williams a urât-o: „Am făcut-o să plângă. De atunci, nu m-a iertat!”

La doar 17 ani, Maria Sharapova obținea prima victorie împotriva Serenei Williams, tocmai în finala turneului de la Wimbledon, scor 6-1, 6-4.

În autobiografia sa, publicată în 2017, „Masha” își exprimă opinia conform căreia Serena i-ar fi purtat pică pentru acel moment până în prezent.

„Am intrat în vestiar. Serena părăsise terenul de îndată ce a putut, fără vreo reacție anume. Nu mi-am dat seama și nu m-am gândit la ea atunci când m-am dus către boxa mea.

Chiar dacă nu o puteam vedea, o puteam auzi. Când am intrat și am vrut să mă schimb, am auzit-o pe Serena plângând. Am ieșit cât de rapid am putut, dar și-a dat seama că am fost acolo,” notează Maria Sharapova, în cartea sa, potrivit publicației britanice Express.