Cupa Davis: Spania castiga pentru a sasea oara "Salatiera de Argint"

Spania a invins Canada cu scorul de 2-0, in finala de la Madrid

Spania a castigat Cupa Davis pentru a sasea oara in istorie, prima editie in noul format. Extrem de controversata, noua varianta a Cupei Davis s-a desfasurat intr-o singura saptamana, cu 18 echipe nationale la start, renuntandu-se la meciurile de tip acasa/deplasare, dar si la regula "cel mai bun din 5 seturi".\

Prima editie a avut loc la Caja Magica, unde se desfasoara si Madrid Open, turneul patronat de Ion Tiriac.

In marea finala de duminica, primul punct al ibericilor a fost adus de Roberto Bautista Agut, victorios in fata lui Felix Auger-Aliassime cu 7-6 (7/3), 6-3. Bautista parasise echipa joi, pentru a fi alaturi de tatal sau, care a decedat ulterior. Sambata, el a revenit la Madrid, iar duminica a intrat pe teren.

Rafael Nadal (1 ATP) a adus punctul victoriei impotriva lui Denis Shapovalov cu 6-3, 7-6 (9/7). Nadal a jucat incepand de marti alte cinci meciuri de simplu si doua de dublu, conducand echipa spre victorie. Spania a invins pe rand Rusia, Croatia, Argentina, Marea Britanie si Canada.

Pentru Nadal aceasta este a patra Salatiera de Argint din cariera, dupa cele din 2004, 2009 si 2011. Spania a mai cucerit trofeul in 2000 si 2008 (Nadal a jucat la simplu in sferturi si semifinale, dar nu si in finala).

"Poate am castigat opt meciuri, dar persoana care a fost vitala in aceasta Cupa a fost Roberto (Bautista): ce a facut el a fost aproape inuman. A plecat joi, tatal sau a decedat, el a revenit, s-a antrenat ieri (sambata), iar azi a fost pregatit sa joace la cel mai inalt nivel", a declarat Nadal in lacrimi, la postul de televiziune Movistar.