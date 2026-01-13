FOTO Cum arată mâna Andreei Prisacariu după finala de 4 ore câștigată dramatic în Antalya

Cum arată mâna Andreei Prisacariu după finala de 4 ore câștigată dramatic în Antalya
Andreea Prisacariu a stat pe teren trei ore și cincizeci și trei de minute pentru a cuceri cel mai important titlu al carierei.

Spirit de luptă impresionant, arătat de Andreea Prisacariu (25 de ani, 510 WTA), în ultimul act al competiției ITF W35 din Antalya, Turcia.

Împotriva ibericei Carlota Martinez Cirez (24 de ani, 437 WTA), sportiva din Iași a revenit de la 0-1 la seturi, adjudecându-și trofeul după două tiebreak-uri, câștigate la 6, respectiv 4, în manșele finale ale partidei.

Andreea Prisacariu a luptat până la sânge, la propriu, în finala turneului ITF din Antalya

Pe contul său de Instagram, Andreea Prisacariu le-a arătat urmăritorilor săi că a lupta până la sânge nu e doar o expresie. Acest lucru s-a întâmplat, în cazul jucătoarei române de tenis, care nu s-a ferit să arate că a jucat cu un grip pe care s-au așternut câteva picături de sânge.

Integritatea epidermică a Andreei Prisacariu va mai avea nevoie de timp pentru a fi restaurată, însă Andreea Prisacariu rămâne cu un succes important care îi reaprinde speranțele de a atinge noi culmi în tenisul profesionist.

Salt important în clasamentul WTA

În urma trofeului apropiat în Antalya, Andreea Prisacariu urcă 73 de locuri în clasamentul actualizat în timp real, până pe poziția 437.

Cea mai înaltă clasare a Andreei Prisacariu rămâne locul 304, atins în mai 2022.

„Galeria Stelei mă striga 'cuțu, cuțu!'" Andreea Prisacariu dezvăluie de ce a lăsat Dinamo pentru Steaua București
