Până la vârsta de doisprezece ani, am jucat, în paralel, fotbal și tenis, fără nicio dificultate. Fotbalul m-a învățat multe în ceea ce privește coordonarea. Mi-a construit caracterul și m-a făcut mai puternică,” a dezvăluit Justine Henin pentru L'Equipe .

„Am fost scufundată în activități sportive, încă de la naștere. Tatăl meu era atlet amator, iar frații mei jucau fotbal și tenis la un nivel decent. Erau cu șapte, respectiv nouă ani mai mari decât mine, iar eu mereu am vrut să fac ceea ce făceau ei.

Prin ce trece un sportiv profesionist când se retrage

„Când mă implicam în ceva, o făceam sută la sută, cu tot sufletul. La final de carieră, nu reușeam să îmbin viața personală cu cea din tenis. Așa că să am copii era ceva ce nu puteam lua în calcul, la acea vreme.



Sunt sportivi care fac la fel de mult sport și după încheierea carierei, simțind nevoia de a rămâne ancorați în relația cu activitatea fizică.

Eu nu am resimțit această nevoie, dar este o tranziție delicată, pentru că nu poți pur și simplu să te oprești complet de pe o zi pe alta. Simți că nu e tocmai bine și că ar trebui aproape să te „dez-antrenezi” în acel moment, atât fizic cât și mental,” mărturisește Justine Henin.

Ce face Justine Henin astăzi, la paisprezece ani de la retragerea din tenis

„Astăzi, relația mea cu sportul este diferită. Nu mai urmăresc performanța. Joc padel o dată pe săptămână cu soțul meu și cu prieteni, și îmi place la nebunie. Este un moment de bucurie. Să fac sport singură mă atrage mai puțin.



Am, de asemenea, nevoie de activități mai blânde, să am grijă de corpul meu într-un alt mod. Și asta îmi priește. Când am reluat activitatea fizică, mintea și caracterul meu din altă perioadă m-ar fi împins imediat să dau totul din nou, să merg până la epuizare,” a completat belgianca.

Justine Henin este expert pentru France TV, din 2012.