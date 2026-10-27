GALERIE FOTO Crește, crește și tot crește: Sorana Cîrstea a generat în 2026 venituri comparabile cu salariul unui fotbalist mare

Crește, crește și tot crește: Sorana Cîrstea a generat în 2026 venituri comparabile cu salariul unui fotbalist mare Tenis
Alexandru Hațieganu
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Sorana Cîrstea a avut un sezon 2026 de neuitat, care face retragerea din tenis să pară a fi o decizie neinspirată.

TAGS:
Sorana Cirsteapremii financiareTenis WTAWTA Tokyo
Din articol

Prin activitatea în circuitul WTA, Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a produs rezultate fantastice în 2026, un doar în plan sportiv.

DIn punct de vedere financiar, Cîrstea a ajuns la numere satisfăcătoare, într-o stagiune începută la 35 de ani - cu titlul WTA cucerit în România, care îi lipsea din palmares - și încheiată la 36 de ani, cu unul dintre cele mai impresionante bilanțuri din întregul circuit profesionist.

Sorana Cîrstea, bilanț uluitor, la 36 de ani, în circuitul WTA

Cu 40 de victorii din 57 de meciuri oficiale jucate, Sorana Cîrstea a demonstrat o condiție fizică uluitoare, perseverență, răbdare, dar și o capacitate de a implementa planuri tactice înnoite, menite să surprindă oponentele.

Cu numeroase victorii împoriva jucătoarelor din top 20 mondial, inclusiv cu un succes în fața liderului WTA de la acea vreme, Arina Sabalenka, în turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cîrstea nu are motive de regret, la capătul sezonului 2026, deși a ajuns, în perioada recentă, la patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri disputate.

Accidentarea acuzată în timpul US Open nu a fost complet tratată, asta reiese din jocul diferit al Soranei Cîrstea, în stagiunea asiatică. Din nefericire, turneele din China și Japonia au venit prea devreme pentru Cîrstea, care și-a ratat astfel șansele de a merge la Turneul Campioanelor.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea
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Sorana Cîrstea, venituri consistente în 2026

Cîrstea a început turneul WTA 500 de la Tokyo știind că a acumulat un total de $2,345,008, din premiile totale încasate la competițiile din acest an.

Eliminare suferită în primul tur al întrecerii din capitala Japoniei, în fața Mayei Joint, îi aduce Soranei Cîrstea încă un cec de $12,700, astfel, totalul premiilor apropiate în 2026 ajunge la $2,357,708.

După taxe, Sorana Cîrstea rămâne cu mai bine de jumătate din această sumă, adică aproximativ $1,2 milioane de dolari.

În toată cariera, întinsă peste două decenii, Sorana Cîrstea a strâns, exclusiv prin rezultatele obținute pe teren, $13,182,636, sumă impozabilă. Tenismenii sunt taxați, în medie, cu 20-45% din premiile prezentate oficial.

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