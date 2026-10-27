Prin activitatea în circuitul WTA, Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a produs rezultate fantastice în 2026, un doar în plan sportiv.

DIn punct de vedere financiar, Cîrstea a ajuns la numere satisfăcătoare, într-o stagiune începută la 35 de ani - cu titlul WTA cucerit în România, care îi lipsea din palmares - și încheiată la 36 de ani, cu unul dintre cele mai impresionante bilanțuri din întregul circuit profesionist.

Sorana Cîrstea, bilanț uluitor, la 36 de ani, în circuitul WTA

Cu 40 de victorii din 57 de meciuri oficiale jucate, Sorana Cîrstea a demonstrat o condiție fizică uluitoare, perseverență, răbdare, dar și o capacitate de a implementa planuri tactice înnoite, menite să surprindă oponentele.

Cu numeroase victorii împoriva jucătoarelor din top 20 mondial, inclusiv cu un succes în fața liderului WTA de la acea vreme, Arina Sabalenka, în turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cîrstea nu are motive de regret, la capătul sezonului 2026, deși a ajuns, în perioada recentă, la patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri disputate.

Accidentarea acuzată în timpul US Open nu a fost complet tratată, asta reiese din jocul diferit al Soranei Cîrstea, în stagiunea asiatică. Din nefericire, turneele din China și Japonia au venit prea devreme pentru Cîrstea, care și-a ratat astfel șansele de a merge la Turneul Campioanelor.

