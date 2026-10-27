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Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a ajuns la trei înfrângeri în ultimele patru meciuri oficiale, după un meci cedat în fața australiencei Maya Joint (20 de ani, 94 WTA), scor 6-3, 7-6 (4), în turul inaugural al competiției WTA 500 de la Tokyo.

Sportiva din România a rezistat 93 de minute pe teren, dar nu a reușit să evite o nouă prestație modestă în jocul de serviciu.

Sorana Cîrstea, al patrulea eșec în ultimele cinci meciuri oficiale

Cîrstea a suferit patru break-uri pe durata partidei, permițându-i adversarei să se distanțeze la 2-0 și 4-2, în primul set, pe când în al doilea a revenit de la 0-3 pentru a conduce cu 4-3 și 5-4, înainte ca setul să fie împins în tiebreak.

Joint a ratat o singură minge de meci înainte de a reuși calificarea în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, în care o va întâlni pe spanioloaica Cristina Bucșa.

