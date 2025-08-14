Liverpool, campioana en-titre din Premier League, a ajuns la un acord pentru transferul tânărului fundaş Giovanni Leoni (18 ani) de la echipa italiană Parma, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, informează mass-media italiană.

Liverpool caută să-şi întărească defensiva în condiţiile în care fundaşul francez Ibrahima Konate a intrat în ultimul său an de contract, fiind în vizorul clubului spaniol Real Madrid.

Conform Sky Sport Italia, Giovanni Leoni urmează să facă joi vizita medicală, înainte de a-şi pune semnătura pe contractul cu "cormoranii".

Un produs al academiei clubului Padova, fundaşul central Giovanni Leoni a fost achiziţionat cu 1,5 milioane de euro, în 2024, de Sampdoria, care l-a vândut imediat la Parma pentru o sumă superioară.

Giovanni Leoni, dorit de fostul său antrenor Cristi Chivu la Inter Milano



Parma va încasa o sumă fixă de 31 de milioane de euro de la Liverpool, plus alte 4 milioane sub forma unor bonusuri de performanţă, precum 10% dintr-un eventual nou transfer al apărătorului, adaugă sursa de mai sus, citată de Agerpres.

Leoni a disputat doar 17 meciuri în Serie A de la debutul carierei sale, toate în tricoul Parmei, unde a lucrat în sezonul trecut sub comanda antrenorului Cristian Chivu, care ar fi dorit să-l aducă la noua sa echipă, Inter Milano, însă Liverpool a câştigat se pare cursa pentru semnătura apărătorului italian.

