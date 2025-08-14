NEWS ALERT Liverpool transferă pe 35 de milioane de euro un fundaș central de top de doar 18 ani! Astăzi e programată vizita medicală

Liverpool transferă pe 35 de milioane de euro un fundaș central de top de doar 18 ani! Astăzi e programată vizita medicală Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
LiverpoolGiovanni LeoniParmaCristian ChivuIbrahima Konate
Din articol

Liverpool, campioana en-titre din Premier League, a ajuns la un acord pentru transferul tânărului fundaş Giovanni Leoni (18 ani) de la echipa italiană Parma, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, informează mass-media italiană.

Liverpool caută să-şi întărească defensiva în condiţiile în care fundaşul francez Ibrahima Konate a intrat în ultimul său an de contract, fiind în vizorul clubului spaniol Real Madrid.

Conform Sky Sport Italia, Giovanni Leoni urmează să facă joi vizita medicală, înainte de a-şi pune semnătura pe contractul cu "cormoranii".

Un produs al academiei clubului Padova, fundaşul central Giovanni Leoni a fost achiziţionat cu 1,5 milioane de euro, în 2024, de Sampdoria, care l-a vândut imediat la Parma pentru o sumă superioară.

Giovanni Leoni, dorit de fostul său antrenor Cristi Chivu la Inter Milano

Parma va încasa o sumă fixă de 31 de milioane de euro de la Liverpool, plus alte 4 milioane sub forma unor bonusuri de performanţă, precum 10% dintr-un eventual nou transfer al apărătorului, adaugă sursa de mai sus, citată de Agerpres.

Leoni a disputat doar 17 meciuri în Serie A de la debutul carierei sale, toate în tricoul Parmei, unde a lucrat în sezonul trecut sub comanda antrenorului Cristian Chivu, care ar fi dorit să-l aducă la noua sa echipă, Inter Milano, însă Liverpool a câştigat se pare cursa pentru semnătura apărătorului italian.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;El l&iacute;der m&aacute;ximo&rdquo; Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani &icirc;n Copa Sudamericana
”El líder máximo” Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani în Copa Sudamericana
ULTIMELE STIRI
Dopaj termic? Motivul uluitor pentru care un tenismen a fost descalificat din turneu: trei alte descalificări ireale
Dopaj termic? Motivul uluitor pentru care un tenismen a fost descalificat din turneu: trei alte descalificări ireale
Braga &ndash; CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 21.30: perspective sumbre, &icirc;nainte de play-off
Braga – CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 21.30: perspective sumbre, înainte de play-off
Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană
Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană
Dezvăluiri explozive: Donnarumma &ndash; Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Dezvăluiri explozive: Donnarumma – Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să &icirc;i vadă &icirc;n Premier League (exclusiv pe VOYO)
Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să îi vadă în Premier League (exclusiv pe VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la sosirea lui FCSB &icirc;n Kosovo

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat la sosirea lui FCSB în Kosovo

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au c&acirc;știgat Supercupa Europei

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au câștigat Supercupa Europei

Rotaru se &icirc;ntrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Rotaru se întrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!