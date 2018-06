Primul interviu dat de Darren Cahill dupa triumful Simonei Halep la Roland Garros! Antrenorul Simonei a recunoscut sincer ce s-a intamplat la momentul "Miami"

Darren Cahill si Simona Halep si-au despartit pentru o scurta perioada drumurile. Dupa succesul de la Paris, Simona a revenit in Romania, in timp ce antrenorul ei a plecat in Australia.

Intors in tara natala, Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep si unul dintre artizanii ascensiunii sale fantastice, a vorbit intr-un interviu acordat unei publicatii austreliene.

Cahill a vorbit despre succesul Simonei la Roland Garros, dar si despre cel mai greu moment al colaborarii lor - finala pierdut anul trecut, in fata Jelenei Ostapenko.

"Sincer, eram OK dupa ce Simona a pierdut primul set, pentru ca Sloane jucase la un nivel extrem de inalt, nu aveam ce sa ii reprosez Simonei. Nu eram ingrijorat de scor, ci de faptul ca meciul era foarte fizic, ca Simona lasa puncte gratis. Dar stiam ca frica de a pierde o va lovi la un moment dat si isi va folosi picioarele, va lungi schimburile si-l va face un meci si mai fizic", a spus el.

"Cel mai greu moment pentru mine ca antrenor a fost sa vad finala de anul trecut, cand a condus cu un set si 3-0. Era jucatoarea mai buna de pe teren. Sa fiu martor la felul in care i-a scapat acel meci a fost cel mai greu moment si cu siguranta la fel a fost si pentru ea. Tot creditul pentru ea ca a putut sa treaca peste, in plus nici la numarul unu nu a ajuns din prima. A avut cateva lovituri dure in stomac, dar a pus capul jos si a muncit, a dat si mai mult la antrenamente. Este o tanara domnisoara curajoasa si determinata", a mai spus antrenorul Simonei.

Darren Cahill nu a evitat nici subiectul "Miami", atunci cand a fost la un pas sa se desparta de Simona Halep.

"Fiecare antrenor treubie sa se priveasca intr-o oglinta si sa decida daca mesajul sau ajunge la jucator. Nu a fost vorba despre meciul cu Johanna Konta, ci despre alte partide in care am simtit ca nu a ajuns la ea mesajul meu. M-am gandit ca poate trebuie sa vina altcineva, a fost ca o ultima incercare din punctul meu de vedere pentru ca nu imi doream sa distrug, asa ca am decis sa fac un pas in spate si i-am spus ca daca ma vrea inapoi trebuie sa evolueze din punct de vedere mental sau daca are nevoie de o alta voce o sa o ajut sa o gaseasca", a recunoscut acesta.



"A decis ca vrea sa raman. Au mai fost si unele scapari pe drum, dar faptul ca a angajat un psiholog in ultimii ani, care e in contact cu ea tot timpul si vrea sa fie mai buna arata cat de mult si-a dorit. Simona e geniala in multe aspecte, era pacat ca din cauza unui singur motiv sa nu ajunga unde trebuie", a conchis Cahill.