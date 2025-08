Dan Petrescu a cerut întăriri după calificarea în turul trei din preliminariile Europa League. CFR Cluj s-a impus cu 1-0 la general în fața lui Lugano.

CFR Cluj transferă din Superliga! Lovitură de 400.000 de euro

„Feroviarii” au pus ochii pe Tidiane Keita, care este unul dintre mijlocașii de bază ai Petrolului. CFR Cluj a oferit 400.000 de euro în schimbul jucătorului de 28 de ani al „Lupilor Galbeni”, conform ProSport.

Echipa antrenată de Dan Petrescu și-a mutat interesul către Keita după ce nu a reușit să îl aducă pe Edjouma de la FCSB.

Francezul a venit în vara trecută la Petrolul sub formă de jucător liber de contract, în urma despărțirii de USL Dunkerque din Franța.

Tidiane Keita a mai trecut pe la US Albi, US Colomiers și US Orleans. Acesta a adunat 41 de meciuri în tricoul Petrolului și a reușit două goluri și două pase decisive.

650.000 de euro este cota mijlocașului, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.