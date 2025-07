Mijlocașul ofensiv se va alătura formației CS Tunari, din Liga 2, unde s-a antrenat în ultima perioadă.



Gata! Constantin Budescu și-a găsit echipă: „O să joc acolo!”



Rămas fără angajament după despărțirea de Gloria Buzău, Budescu a început pregătirea cu CS Tunari. Deși nu a semnat încă un contract, „Magicianul” susține că înțelegerea este ca și făcută.



„Am discutat cu cei de la Tunari, mă sună în fiecare zi, îmi dau mesaje. Le-am spus că vin. Ei tot zic să semnez, le e frică că o să merg în altă parte. Le-am promis că vin și nu stăm în niște hârtii. O să fac puțină pregătire până semnez și o să joc acolo”, a declarat Budescu, la Victory Cup.



Ultimul meci oficial al lui Budescu a fost pe 21 februarie 2025. La Gloria Buzău a bifat 24 de apariții, cu 5 goluri și un assist.

Constantin Budescu, fază epică într-un meci, cu Cristi Bălgrădean



Descoperit de fostul maseur al Petrolului, Răduță Gheoca, pe când avea doar 12 ani, Budescu a ajuns la juniorii Petrolului, club pentru care a debutat în Liga a 2-a în 2007.

Cariera lui Budescu a consemnat experiențe între echipe din România și echipe din străinătate. A jucat pentru Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul, iar în afară a fost legitimat la cluburi din Arabia Saudită și China.

Ultima dată, el a jucat la Gloria Buzău, echipă retrogradată în divizia secundă la sfârșitul stagiunii precedente. Cele mai bune statistici din carieră le-a avut la Astra Giurgiu: 86 de goluri în 235 de meciuri, potrivit Transfermarkt.

Constantin Budescu, invitat în emisiunea Fața la Joc

În emisiunea Fața la Joc, Budescu a fost ”asediat” cu întrebări din partea lui Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și Florin Gardoș. A fost chestionat și în privința celor mai frumoase goluri din carieră, iar pe moment l-a evidențiat pe cel pe care l-a marcat în perioada în care era legitimat la desființata Astra Giugiu și a marcat contra lui Dinamo.

În acea partidă, care a avut loc la Giurgiu, Budescu a marcat în secunda 15, cu o execuție de la mijlocul terenului. În poarta ”câinilor” era Cristi Bălgrădean, iar povestea în sine este una amuzantă.

”(N.r. - Care e cel mai frumos gol din carieră?) Cred că golul de la jumătatea terenului cu Dinamo, când în poartă era prietenul meu, Bălgrădean. I-am zis înainte de meci să stea în poartă.... aveam niște ghete noi, le-am luat înainte de meci, aveau și ceva peste șiret, alunecau... zic le iau pe astea, le bag și... le legai șireturile și aveau un cauciuc peste. Dacă era un pic ud, fugea balonul de nu aveai ce...

’Stai în poartă, că mi-am luat niște ghete noi’ (n.r. – i-a spus lui Cristi Bălgrădean înainte de meci). La caterincă i-am zis, înainte de meci. Și, în secunda 15, pe stadion la Giurgiu, am dat gol. Dar nimic n-am mai făcut în meciul ăla. Aluneca, se ducea balonul... apoi, am și aruncat ghetele, le-am dat cuiva. Au fost bune 15 secunde!

După meci, Bălgrădean mi-a zis niște cuvinte pe care nu le pot reproduce, dar mi-a reproșat și că am spus la interviuri că așa am vrut să dau. Zic: ’păi ce voiai să spun, că am vrut să dau peste poartă sau unde să dau?! La poartă am vrut să dau!’ ”, a rememorat momentul Budescu, în emisiunea Fața la Joc.