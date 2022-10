Cea mai bună româncă din turneu, Ana Bogdan, eliminată în prima zi la Transylvania Open! 

Ana Bogdan (29 de ani, 46 WTA) a fost învinsă de germanca Jule Niemeier (23 de ani, 74 WTA), scor 7-6 (5), 6-2, în runda inaugurală a întrecerii WTA 250 de la Cluj-Napoca, intitulată Transylvania Open.

Sportiva din Sinaia, stabilită actualmente în cel mai mare oraș transilvănean nu a reușit să învingă emoțiile inerente debutului, cedând un tiebreak echilibrat în primul set, după trei puncte pierdute la rând, de la scorul de 4-5.

Trei break-uri și-a securizat Jule Niemeier în setul secund, care a fost mult mai ușor câștigat, în condițiile în care Niemeier a profitat de 50% din mingile de break procurate.

Cu 12 puncte mai multe în cont, la finalul partidei, Jule Niemeier s-a impus cu sânge rece, apropiindu-și o partidă mai echilibrată decât lasă de gândit scorul setului secund.

În turul doi, Niemeier va primi replica Olgăi Danilovic / Kamillei Rakhimova, în timp ce Ana Bogdan va părăsi competiția, primind pentru participare suma de €2,796.

That was very good from Jule Niemeier, who stops an in-form Ana Bogdan in the first round of #TO2022, 7-6, 6-2. pic.twitter.com/3MKvujNutl