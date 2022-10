Ediția 2022 a Openului Transilvaniei nu a debutat conform așteptărilor organizatorilor, în ce privește numărul de spectatori care au vizitat Arena BT, pentru a urmări primele meciuri derulate pe tabloul principal.

Majoritatea partidelor disputate în jumătatea întâi a zilei de concurs cu numărul unu au început și s-au încheiat având mai puțin de o sută de persoane în tribunele Sălii Polivalente din Cluj-Napoca.

Printre motivele care pot explica prezența redusă a spectatorilor se regăsesc sincronizarea meciurilor într-o zi lucrătoare de luni, între orele 12-16, prețurile mari ale biletelor - între 95 și 110 lei -, având în vedere faza competițională, dar și numele mai puțin atractive ale jucătoarelor.

Jucătoare ca Varvara Gracheva (103 WTA), Ysaline Bonaventure (126 WTA), Anastasia Zakharova (183 WTA), Anna Blinkova (138 WTA), Tamara Korpatsch (98 WTA), Dayana Yastremska (94 WTA), Anna Bondar (62 WTA) sau Elina Avanesyan (129 WTA) nu au atras atenția clujenilor, dar nici meciul de dublu jucat între româncele Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse - Monica Niculescu / Harriet Dart.

It breaks my heart to see how empty the stands are in Cluj. I talk to and know some of the people working to put this tournament on, and know they were hoping for a better turnout. And how often do you see a doubles match with more people than center court? ???? pic.twitter.com/DIscvmG4ip