Simona Halep are doi antrenori in loja, dar numai unul are prioritate la oferirea indicatiilor | Cum isi impart rolurile Darren Cahill si Artemon Apostu-Efremov 

Antrenorul roman al Simonei Halep a povestit cum se desfasoara colaborarea dintre el si Darren Cahill in timpul turneelor jucate de Simona Halep.

Antrenorul roman la care Simona Halep a apelat pentru sezonul 2020, Artemon Apostu-Efremov a afirmat ca majoritatea jucatoarelor isi schimba abordarea tactica atunci cand o intalnesc pe Simona, dar, spre surprinderea multora, agresivitatea sporita nu este suficienta pentru a obtine victoria in fata actualului numar 2 WTA.

"In general, adversarele Simonei adopta aceasta tactica, sunt mai agresive decat de obicei, pentru ca e dovedit, Simona e cea mai rapida jucatoare, are un joc excelent de regularitate, si atunci trebuie sa vina cu ceva cu care s-o scoata. Ele spera ca e acea zi in care castiga acel meci. E singura lor sansa. Cred ca e foarte greu pentru cineva sa o bata pe Simona la un joc de regularitate", a declarat Artemon Apostu-Efremov.

„Amandoi facem acelasi lucru, nu e vreo diferenta, vom imparti turnee, la turneele importante vom fi amandoi. In rest, suntem amandoi pe teren, suntem amandoi cu ea, e o colaborare. Cu siguranta, Darren are atuul de a fi mai demult, are experienta, are timpul petrecut cu Simona. Cu siguranta are un cuvant mai greu de spus, iar eu incerc sa ma integrez cat mai bine", a mai spus tehnicianul roman pentru Digi.

Artemon Apostu-Efremov si Darren Cahill vor fi impreuna la Roland Garros in loja Simonei Halep, dar pana atunci traseul Simonei Halep este incert, in conditiile in care campioana de la Dubai are o problema la piciorul stang care i-ar putea impiedica participarea la turneele din Statele Unite ale Americii fixate pentru luna martie la Indian Wells si Miami.