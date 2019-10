"Ti-ar prinde bine sa te informezi mai bine data viitoare, prietene"! Roger Federer, iritat de intrebarea unui jurnalist! Ce l-a deranjat pe campionul elvetian

Din articol Noul format al Cupei Davis 2019

Roger Federer a fost intrebat de ce nu va participa la Cupa Davis, in conditiile in care Elvetia nu este calificata pentru turneul final din noiembrie.

Momente de amuzament in cadrul unei conferinte de presa sustinute de numarul 3 ATP, Roger Federer.

Elvetianul a fost intrebat de un jurnalist care este opinia lui despre noul format al Cupei Davis si cum vede participarea sa din acest an in acea competitie.

Roger Federer: „Cupa Davis? Nu pot juca, pentru ca nu suntem calificati la turneul final.”

Jurnalist: Ah, scuza-ma.

Roger Federer: Nicio problema. Uite, asa se duce intrebarea ta (rade). Ti-ar prinde bine sa te informezi mai bine data viitoare, prietene. Nu este greseala mea ca nu voi juca, sau poate ca este, cine stie. Deci, nu stiu ce sa iti raspund la intrebare (zambeste).

Noul format al Cupei Davis 2019

Noul format al Cupei Davis presupune disputarea unei confruntari in format cel-mai-bun-din-3-meciuri, care va contine doua meciuri de simplu si un decisiv de dublu. Diferenta este ca partidele se vor juca in sistem 2/3 seturi, si nu 3/5, cum se juca pana acum. Mai mult, confruntarile erau hotarate pana in prezent pe sistemul 3/5 la capitolul meciuri castigate.

Turneul final al Cupei Davis 2019 se va disputa in arena Caja Magica, din Madrid, pe suprafata hard indoor.

Competitia va avea loc intre 18-24 noiembrie si va reuni 18 tari participante, anume cele patru semifinaliste ale editii trecute, 2 echipe care au primit wild-card-uri si cele 12 invingatoare ale play-off-ului desfasurat in februarie.

Cele 18 echipe sunt repartizate in 6 grupe a cate 3 echipe.

Componenta grupelor Cupei Davis 2019

Grupa A: Franta / Serbia / Japonia

Grupa B: Croatia / Spania / Rusia

Grupa C: Argentina / Germania / Chile

Grupa D: Belgia / Australia / Columbia

Grupa E: Marea Britanie / Kazahstan / Olanda

Grupa F: Statele Unite ale Americii / Italia / Canada

Programul Cupei Davis 2019

Faza grupelor: 18-21 noiembrie

Sferturi: 21-22 noiembrie

Semifinale: 23 noiembrie

Finala: 24 noiembrie