Ce mananca Sorana Cirstea inainte de fiecare meci! E micul ei truc care i-a adus un titlu la dublu! Spera sa dea lovitura dupa trei ani si la simplu

Parintii au dus-o pe Sorana la tenis in copilarie.

La cinci ani, se antrena cinci ore pe zi.

"Parintii imi spuneau povesti cu Steffi Graf, Agassi, nu cu Alba ca Zapada. Am facut atletism 8-9 ani in Targoviste si am facut cinci ani de full contact!", povesteste Sorana.

Sorana are grija cu greutatea. A vorbit la emisiunea "Ce se intampla, doctore?" despre meniul ei.

"Incerc 80% sa mananc sanatos si normal, 20% mai scapa. In momentul in care pun doua-trei kilograme, le simt ca si cum alerg cu un rucsac in spate. Inainte de fiecare meci, mananc orez cu pui", spune Sorana.

Cu gandul la noi trofee, Sorana trage tare in sala de forta.

"Sper si la un titlu la simplu", e dorinta ei.