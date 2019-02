FED CUP | Revine Sorana Cirstea in echipa de Fed Cup? Ilie Nastase: "Trebuie sa gasim o solutie pentru numarul 2! Nu stiu daca Buzarnescu sau Sorana!"

Echipa Romaniei de Fed Cup a obtinut calificarea in semifinalele Fed Cup dupa o victorie entuziasmanta in fata Cehiei.

Echipa de dublu a Romaniei, formata din Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) si Monica Niculescu (locul 51 WTA), a invins, duminica, perechea alcatuita din Katerina Siniakova (locul 1 WTA de dublu) si Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-4, dupa doua ore si 57 de minute de joc, aducand punctul victoriei cu 3-2 in confruntarea cu detinatoarea trofeului, Cehia.

Ilie Nastase, fostul capitan nejucator al echipei noastre de Fed Cup, a comentat si el pe marginea acestei performante incredibile obtinute de fetele noastre. “A fost o calificare cu emotii, ar fi trebuit sa le batem in doua seturi in meciul de dublu. Nu mai conteaza acum, dar trebuie sa vedem cum rezolvam cu a doua jucatoare de simplu. Simona a facut ce trebuia, ramane sa gasim o varianta buna pentru numarul doi din echipa. Nu stiu daca Buzarnescu sau Sorana Cirstea… In general decizi dupa clasament, dar clar trebuie sa fie cele mai in forma fete. Semifinala din Franta va fi una extrem de grea. Ne bucuram pentru acest succes si acum trebuie sa ne gandim la ce urmeaza”, a declarat Ilie Nastase pentru Fanatik.ro.

In continuare, Romania va intalni in semifinalele Fed Cup echipa Frantei, pe 20-21 aprilie.