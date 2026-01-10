De Rossi, reacție la două zile după penalty-ul lui Stanciu de pe San Siro: "Nu din cauza terenului a ratat!"

Joi seară, în runda a 19-a din Serie A, Genoa a avut o șansă uriașă de a pleca cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui AC Milan, însă Nicolae Stanciu a irosit un penalty în minutul 90+9, la scorul de 1-1, după ce a șutat mult peste poarta lui Mike Maignan.

Daniele De Rossi: "Stanciu nu a ratat însă din cauza terenului"



Pe rețelele sociale au apărut ulterior imagini cu momentele de dinaintea executării penalty-ului. Strahinja Pavlovic, fundașul lui AC Milan, a fost surprins în timp ce încerca să distrugă porțiunea de gazon din preajma punctului de la 11 metri.



Sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Cagliari, Daniele De Rossi a vorbit din nou despre penalty-ul ratat de Stanciu. Antrenorul de la Genoa a criticat comportamentul jucătorilor lui Milan, însă a transmis că nu gestul lui Pavlovic l-a făcut pe român să irosească penalty-ul.



"Arbitrul trebuia să facă mai mult. I-am spus și i-a arătat cartonașul galben lui Pavlovic, dar nu a fost suficient. Din punctul meu de vedere, nu e acceptabil să execuți un penalty la 3 minute și 50 secunde după ce a fost dictat și confirmat.



Stanciu nu a ratat însă din cauza terenului. Și eu am ratat un penalty contra lui Manchester United. Am șutat mult peste poartă și nu era nicio gaură în gazon.



Nu mi-a plăcut atitudinea jucătorilor lui Milan. Și-au dorit să câștige și e normal să apeleze la anumite tertipuri, dar având în vedere calitatea echipei și tricoul pe care îl poartă, te-ai aștepta la un comportament diferit", a spus Daniele De Rossi.

