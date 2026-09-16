GALERIE FOTO Câți bani au făcut americanii la US Open 2026 doar din amenzile jucătorilor: surorile Wililams, iertate

Câți bani au făcut americanii la US Open 2026 doar din amenzile jucătorilor: surorile Wililams, iertate Tenis
Alexandru Hațieganu
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Americanii s-au ales cu o sumă importantă, după amenzile aplicate pentru ieșirile nesportive din timpul US Open 2026.

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US Open 2026amenziSurorile WilliamspedepseTenis
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Organizatorii US Open 2026 au publicat lista oficială care cuprinde toate amenzile aplicate participanților, în urma unor comportamente nesportive avute în timpul în care jucătorii s-au aflat în complexul de la Flushing Meadows.

Oficialii turneului de mare șlem de la New York s-au ales cu $112,500 drept consecință a pedepsirii ieșirilor nesportive, sume care au fost deviate în conturile Federației Americane de Tenis din cecurile primite de jucători.

Cea mai mare amendă a primit-o o jucătoare de 19 ani

Finalista US Open, Arina Sabalenka, a primit a treia cea mai mare amendă, în valoare de $7500, după ce și-a rupt racheta pe teren, imediat după încheierea jocului, și a înjurat un cameraman, într-un cadru transmis în direct la televizor.

Cea mai mare amendă - $20,000 - a fost plătită de o jucătoare de 19 ani, din Argentina, Luisina Giovannini, care s-a retras după doar 17 minute din mijlocul unui meci derulat în primul tur al calificărilor, notează Michal Samulski. Arbitrul partidei Giovannini - Bronzetti a considerat că sportiva sudamericană nu a întrunit nivelul dorit de profesionalism, Giovannini retrăgându-se la scorul de 5-0 pentru adversară, fără vreun motiv evident. Astfel, Giovannini a rămas, după US Open 2026, cu mai puțin de $12,000 în cont, diferența dintre premiul său de $32,000 și amenda primită.

A doua cea mai mare amendă plătită i-a aparținut francezului Corentin Moutet, care a fost amendat cu $10,000 pentru spargerea unei rachete, pe teren, într-un meci jucat în runda inaugurală, contra lui Dane Sweeny.

US Open 2026

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Americanii nu au conceput să le amendeze pe surorile Williams

Revenite în Openul American pentru o participare în proba de dublu încheiată în turul întâi, surorile Williams nu și-au îndeplinit obligațiile față de reprezentanții presei, refuzând - fără a motiva - prezența la conferința de presă.

Oficialii turneului de la New York au trecut cu vederea peste acest lucru și au hotărât să nu le sancționeze pe Venus și Serena Williams.

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