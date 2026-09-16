Organizatorii US Open 2026 au publicat lista oficială care cuprinde toate amenzile aplicate participanților, în urma unor comportamente nesportive avute în timpul în care jucătorii s-au aflat în complexul de la Flushing Meadows.

Oficialii turneului de mare șlem de la New York s-au ales cu $112,500 drept consecință a pedepsirii ieșirilor nesportive, sume care au fost deviate în conturile Federației Americane de Tenis din cecurile primite de jucători.

Cea mai mare amendă a primit-o o jucătoare de 19 ani

Finalista US Open, Arina Sabalenka, a primit a treia cea mai mare amendă, în valoare de $7500, după ce și-a rupt racheta pe teren, imediat după încheierea jocului, și a înjurat un cameraman, într-un cadru transmis în direct la televizor.

Cea mai mare amendă - $20,000 - a fost plătită de o jucătoare de 19 ani, din Argentina, Luisina Giovannini, care s-a retras după doar 17 minute din mijlocul unui meci derulat în primul tur al calificărilor, notează Michal Samulski. Arbitrul partidei Giovannini - Bronzetti a considerat că sportiva sudamericană nu a întrunit nivelul dorit de profesionalism, Giovannini retrăgându-se la scorul de 5-0 pentru adversară, fără vreun motiv evident. Astfel, Giovannini a rămas, după US Open 2026, cu mai puțin de $12,000 în cont, diferența dintre premiul său de $32,000 și amenda primită.

A doua cea mai mare amendă plătită i-a aparținut francezului Corentin Moutet, care a fost amendat cu $10,000 pentru spargerea unei rachete, pe teren, într-un meci jucat în runda inaugurală, contra lui Dane Sweeny.

