Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după eliminarea de la Madrid 

Tenismena româncă a pierdut duminică în turul al treilea de la Madri d, în fața lui Coco Gauff cu 4-6, 7-5, 6-1.

Competiția de la Madrid este dotată cu premii în valoare de 8.235.540 de dolari, iar sportiva româncă și-a asigurat 54.110 euro şi 65 de puncte WTA, după eliminarea din turul al treilea.

Românca a câştigat primul set cu 6-4 şi l-a început excelent pe al doilea, conducând cu 2-0, dar Gauff a restabilit egalitatea (2-2, 3-3). Cîrstea a a mai reuşit un break şi a condus cu 4-3, dar nu a reuşit să îşi păstreze avantajul şi a pierdut în cele din urmă cu 5-7, iar în decisiv a fost dominată de americancă.

Gauff a învins-o pe Cîrstea pentru a treia oară în tot atâtea meciuri, după 4-6, 6-3, 7-5 în 2020 în turul secund la Australian Open şi 6-4, 3-6, 6-2 , luna trecută, în optimi la Miami.

