Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor

Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român

Jucătoarea româncă de tenis Carmen Herea a învins-o pe americanca Alana Smith, cu 7-6 (7/4), 6-1, luni, în prima rundă a turneului WTA 125 de la Austin (Texas), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.

Carmen Andreea Herea (19 ani, 775 WTA), beneficiara unui wild card, a avut nevoie de aproape două ore de joc (1 h 52 min) pentru a obţine victoria.

Carmen Herea - Alana Smith 7-6, 6-1 după aproape două ore de joc



Smith (25 ani, 390 WTA) a avut două mingi de set, în finalul primului act, la scorul de 6-5, dar Herea a reuşit break-ul şi s-a impus în tiebreak.

Herea şi-a asigurat un cec de 2.000 de dolari şi 15 puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi olandeza Anouk Koevermans (21 ani, 207 WTA), un duel în premieră, informează Agerpres.

În luna iunie a acestui an, tânără originară din Tulcea a reușit să obțină primul titlu la dublu la ITF W15 București, alături de Alexandra Irina Anghel.

Carmen Herea activează în prezent în echipa de tenis feminin de la University of Texas Athletics, condusă de Howard Joffe.

