GALERIE FOTO Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA

Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Carmen Herea, avans considerabil și perspective încântătoare, după semifinala jucată la Austin.

Carmen HereaTenis WTATenis Romania
Carmen Herea (19 ani) încheie sezonul 2025 în apropierea top 500 WTA, o bornă la care îi era dificil să viseze în urmă cu doi ani, când termina anul 2023 pe locul 1098 al ierarhiei mondiale a tenisului feminin.

Studentă la Universitatea din Texas, Carmen Herea a profitat la maximum de un wildcard primit în turneul WTA 125k de la Austin și a ajuns până în faza semifinalelor.

Un wildcard i-a fost suficient lui Carmen Herea pentru a urca 246 de locuri în clasamentul WTA

  • Carmen Herea, ocupantă a locului 529 în ierarhia WTA.

Parcursul care a numărat trei victorii în minimum de seturi i-a fost oprit de o jucătoare din top 100 mondial, Renata Zarazua din Mexic (70 WTA), care a eliminat-o cu dificultate pe românca de nouăsprezece ani, scor 6-4, 6-4.

Renata Zarazua a reușit să câștige trofeul, după o finală câștigată în trei seturi în detrimentul canadiencei Marina Stakusic, sportivă care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2025.

La distanță mică de top 500 WTA

Cu nouăzeci și două de puncte WTA asigurate, în urma semifinalei de la Austin, Carmen Herea va încheia anul 2025 la o aruncătură de băț de top 500 mondial.

Doar 10-12 puncte îi mai trebuie Andreei Carmen Herea pentru a accede între primele cinci sute de jucătoare ale lumii înainte de a împlini vârsta de 20 de ani.

Carmen Herea este legitimată la CSA Steaua București, iar, în prezent, este a șaisprezecea jucătoare a României în clasamentul WTA, la 17 puncte distanță de Andreea Prisacariu.

