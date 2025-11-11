Carmen Herea (19 ani) încheie sezonul 2025 în apropierea top 500 WTA, o bornă la care îi era dificil să viseze în urmă cu doi ani, când termina anul 2023 pe locul 1098 al ierarhiei mondiale a tenisului feminin.

Studentă la Universitatea din Texas, Carmen Herea a profitat la maximum de un wildcard primit în turneul WTA 125k de la Austin și a ajuns până în faza semifinalelor.

Un wildcard i-a fost suficient lui Carmen Herea pentru a urca 246 de locuri în clasamentul WTA

Carmen Herea, ocupantă a locului 529 în ierarhia WTA.

Parcursul care a numărat trei victorii în minimum de seturi i-a fost oprit de o jucătoare din top 100 mondial, Renata Zarazua din Mexic (70 WTA), care a eliminat-o cu dificultate pe românca de nouăsprezece ani, scor 6-4, 6-4.

Renata Zarazua a reușit să câștige trofeul, după o finală câștigată în trei seturi în detrimentul canadiencei Marina Stakusic, sportivă care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2025.

