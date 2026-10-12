Prezentă la Marele Premiu din Singapore, pentru a-l susține pe Lewis Hamilton, Kim Kardashian a ținut să lămurească momentul controversat de la Monaco. În vară, ea l-a ignorat pe legendarul comentator Martin Brundle în timpul turului de grilă. Acum, pe circuitul Marina Bay, vedeta a mers la acesta și a detensionat situația.
„Nu am știut care sunt regulile? Am pornit cu stângul?”, a spus ea, în timp ce i-a atins în glumă brațul britanicului. Despre experiența din Formula 1, ea a transmis: „Mi se pare uimitor, distractiv și sălbatic, ceva ce nu am mai văzut până acum. Este uimitor. Mă rog pentru ce e mai bine în seara asta”.
Decepție pe circuit pentru pilotul de la Ferrari
Deși a plecat de pe poziția a treia a grilei, septuplul campion mondial a avut o cursă dificilă. O strategie neinspirată și degradarea pneurilor l-au făcut pe britanic să piardă mai multe poziții pe finalul întrecerii nocturne.
Kim Kardashian și Lewis Hamilton formează un cuplu din luna februarie a acestui an, pilotul Ferrari cunoscându-i deja pe cei patru copii ai vedetei. Relația a fost confirmată chiar de britanic în luna iulie, la Silverstone. Întrebat de un fan dacă fericirea lui recentă se datorează unei iubite, Hamilton a zis: „Da, asta e bună! Desigur, desigur, este Kim”.