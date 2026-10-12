Prezentă la Marele Premiu din Singapore, pentru a-l susține pe Lewis Hamilton, Kim Kardashian a ținut să lămurească momentul controversat de la Monaco. În vară, ea l-a ignorat pe legendarul comentator Martin Brundle în timpul turului de grilă. Acum, pe circuitul Marina Bay, vedeta a mers la acesta și a detensionat situația.

„Nu am știut care sunt regulile? Am pornit cu stângul?”, a spus ea, în timp ce i-a atins în glumă brațul britanicului. Despre experiența din Formula 1, ea a transmis: „Mi se pare uimitor, distractiv și sălbatic, ceva ce nu am mai văzut până acum. Este uimitor. Mă rog pentru ce e mai bine în seara asta”.